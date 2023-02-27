美團蓄勢攻港 foodpanda做好自己迎戰

明報記者 蔡穎霖

pandago拓C2C增應用場景

過去的3年疫情掀起港人的外賣熱潮，加速外賣送餐平台的滲透率。因應香港踏上復常之路，市場預期「疫情受惠行業」的發展步伐將會放緩。賴偉昕就表示，由於港人近年的外賣習慣和消費模式已經改變，儘管現時疫情相對穩定，但foodpanda的業務表現仍然穩定增長。

外賣平台應用僅及海外一半 潛力大

談及美團攻港之路似乎蓄勢待發，賴偉昕坦言每一個行業和市場，總會有新競爭者加入，認為正面的競爭有助推進行業發展，讓更多人認識、了解到這個業務。至於香港市場的發展潛力，他認為在外賣平台應用方面，對比某些東南亞市場，香港現時只及海外市場約一半水平，因此相信仍有很大發展空間。

儘管香港的外送市場仍是一片藍海，賴偉昕直言進入的門檻卻不低，認為難以一下子便掌握一個市場，包括如何適應本地市場、真正解決香港人的需要等等因素，相信對新競爭者而言，也不是一件容易的事。他又表示，foodpanda將以「做好自己」作應對策略，把工作做得更細緻及本地化，希望得到用戶認同。

研跟用戶更好對接 改善體驗

不過foodpanda時有消費爭議，出現問題便用現金券方式作為補貼，被消費者斥解決方法不夠人性化。賴偉昕坦言，foodpanda在過往發展的路上，相對重視公司的成長及業務效率，foodpanda正研究如何跟用戶群對接得更深更好，未來將會投入更多時間和資源，逐步改善用戶體驗。

賴偉昕同時指出，foodpanda亦曾跟商戶合作，進行提升消費者體驗的工作，例如今個農曆新年伙拍「譚仔三哥」，推出「三哥版」的「魚蝦蟹套裝」，把傳統的「魚蝦蟹」改成譚仔三哥的「名物」：白肉、皮蛋、土匪雞翼等，讓平台用家更有共鳴。