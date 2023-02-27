德康農牧面對豬價波動挑戰 飼料成本升 錄經調整虧損

撰文 旻晞

事隔一年半後，德康於上月再向港交所遞交上市申請，惟今次保薦人卻改為花旗及中金出任聯席，取代了華泰國際。成立於2014年、位於四川省成都市的德康農牧，是內地領先且高速增長的畜禽養殖企業，如上述，是內地主要生豬及黃羽雞養殖商，集團以垂直整合業務模式涵蓋從飼料生產、育種、擴繁、養殖，到銷售生豬及黃羽肉雞的整個產業鏈，對食品質量及安全擁有高度控制權。此外，有與農場主合作進行生豬及家禽生產。雖則有豬又有雞，但從附圖收入分佈可見，集團目前仍以生豬銷售為主要收入來源，佔總收入75%。生豬銷售收入包括商品肉豬、種豬、商品仔豬及豬精液組成；家禽業產品則主要黃羽肉雞及雞苗。

要養豬地方不能少，集團的生豬養殖場，可分三類：一號、二號家庭農場及自營農場。一號家庭農場模式下，農場主育肥集團的斷奶仔豬，此為集團收入主力，往績計佔集團生豬總銷售總收入逾五成以上；二號家庭農場模式，是與農場主合作飼養能繁母豬，及生產斷奶仔豬（於二號家庭農場或附近的一號家庭農場育肥），大體相關模式往績期間佔集團生豬銷售收入的14%至27%不等；而自營農場模式，顧名思義，是集團自行興建養殖場並僱用人力進行規模化育種、育肥及其他相關程序。此種模式具有高度集中化及標準化的優勢，能實施高效管理系統。近年佔生豬銷售收入百分比，由2020年的僅9%增至2021年的25%。

擬將業務擴至下游行業

至於養雞方面，集團於全國分別有14個家禽養殖場（按集團標準飼養雞隻）及10家自營孵化場，佔集團黃羽雞銷售收入的九成五以上；其餘黃羽雞銷售收入則來自3300多個家庭農場及養殖小區合作，由集團自行建立設施並向農場主租賃土地及設施，而農場主飼養黃羽肉雞的模式運作。

德康計劃將業務擴展至下游行業，包括生豬及家禽的屠宰及加工、鮮豬肉及雞肉，以及肉製品的生產和銷售，但暫時未見雛形。

內地養豬養雞，最大的挑戰是豬價波動巨大，但同時成本價卻穩定上升。先講飼料成本。集團的玉米平均採購價由2020年的每噸2442元（人民幣，下同），逐年遞升至去年首9個月的3057元，累積升幅達25%；同期豆粕平均價由每噸3145元升至4355元，累積升幅更達38%。

未扭近年毛利率低迷局面

飼料成本「穩定」上升，但集團商品豬、黃羽雞平均售價卻非「一帆風順」往上加。以商品肉豬平均價為例，2021年每頭商品豬的平均價按年大減51%至2111元，再進一步減少4.3%至去年首9個月的2021元；黃羽雞平均價走勢則較佳，2021年平均價按年升11%至每隻33.2元；再至去年首9個月的38元；事實上，2020年至2021年雞價升幅仍彌補不了成本的上升，令兩年間集團於黃羽雞銷售的毛利率分別為負2.3%及0.6%，至去年才見好轉，首9個月毛利率攀升至11.3%。

且正如上文提及集團銷售收入仍是以生豬為主，故「雞貴定龜貴」也好，也扭轉不了集團近年毛利率低迷的局面，2020年集團毛利率高達38%，但俱往矣，去年首9個月僅為6.3%。毛利率偏低亦解釋了近年集團經調整虧損的主因。

受惠內地人均雞肉消費升

不過，亦有樂觀處，首先是內地生豬需求預期於未來保持平穩，在非洲豬瘟影響逐漸消退這一背景下，生豬供應預期將回升至正常水準，按近一年內地生豬價格大體平均向上，為德康今年盈收帶來樂觀的基礎；在家禽類方面，資料顯示，預期中國人均雞肉消費將有較快增長，2021年至2026年的複合年增長率將達到5.4%。而有異於養豬業，內地父母代黃羽肉雞育種市場高度集中。就2021年父母代黃羽肉種雞的銷量而言，前三大參與者佔總市場份額的55.6%，與此相比，種豬首三大市佔率僅7.3%（2022年首9個月銷量計）。德康於2021年是第二大的父母代黃羽肉種雞提供商，市場份額20.4%；去年首9個月集團亦是內地黃羽肉雞銷量第三大。而隨着疫情及豬瘟的退場，豬價雞價回復上升趨勢，至少今年下半年集團業績仍能見改善。

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