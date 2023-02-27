業界倡納生科股科研股 審批勿再「拖字訣」

促回復「直通車」轉主板制度

大華國際審計董事張世杰指出，當局若要活化GEM板，可按企業發展階段，劃分成盈利前及盈利未符合主板要求的中小企兩階段，只要當企業規模達至主板盈利要求時可回復「直通車」的轉板制度。

張世杰甚至認為，近年主板不斷衍生出欠缺盈利的生物科技股、科研股，其實可納入及適合GEM板上市，歸類成盈利前階段企業處理。由於該等公司一般有著名的上市前（Pre-IPO）投資者參與，若納入GEM板上市後料有助激活板內股份成交。

籲向東南亞企業招手 增叫座力

他並建議，審批公司申請到GEM上市時可加強披露要求，亦加強上市後的持續監管措施，包括要求企業須聘請合資格香港會計師負責財務報表編制，並對違規者加強罰則，長遠料有助改善GEM的市場環境。

另一名不願透露姓名的企業融資界人士更說，當局在審批GEM板新股過程中最好不要「拖住人家」，並寫明審批規則及確定審批時間，否則長此下去只會讓人覺得當局做法不透明。當局還可向對在港融資有興趣的東南亞地區公司招手，增加該板叫座力。