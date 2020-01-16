經濟

GEM上市難 企業轉赴星美集資 業界批「細公司多風險」思維削港優勢

【明報專訊】財政司長陳茂波在新一份財政預算案中，透露港交所（0388）將於今年內就創業板（GEM）市場提出具體改革建議。GEM板在2022年已經沒有新股上市，連帶上市後配股或供股的二次集資亦較前大減，前景堪虞。有業界人士認為，這與當局只顧吸納大市值卻沒有盈利和收入的公司上市，甚至長期不批准GEM板新公司上市有關，已有不少潛在上市公司計劃轉投美、星股市，期望當局正視及改善情况。

明報記者 陳偉燊

翻查港交所紀錄顯示，GEM板自1999年啟動至今，除開板首兩年乘着科網熱潮及多間發展商分拆業務上市，支持GEM板新股上市集資額高企之後，只曾於2017年錄得申請個案數目達80個的頂峰，集資近60億元。之後無論新上市個案以至二次融資金額均每况愈下，到2022年起變成「零」新股上市（見圖）。

上市公司商會總幹事黃明偉表示，他們曾向當局表達過，該板吸引不到公司融資，一定要改革。他們亦屢次向港交所指出，很多細規模的本地公司未能上市融資，已提醒不能忽略GEM板發展。隨着大灣區內交易所轉行註冊制，與過往要排隊等候落實上市的做法不同，他認為，若香港監管當局仍抱着「細公司等於多風險」的思維去運作，徒令香港市場優勢減少。當局只顧公司上市前審核及嚴苛處理，卻沒有在出事時去跟進調查的取態，實在有需要去調整。

業界：納斯達克上市地位「完勝」GEM板

GEM板新股上市集資停頓，有業界人士不諱言，包括準上市公司、投資銀行界，也寧願轉場到美國納斯達克上市，成功率既高，可更快實現上市，集資額亦肯定比香港的GEM板為多。大華國際審計董事張世杰直指，以他所見，近期已有潛在客戶、資深企業融資界人士，和會計業界探討轉到美國、新加坡上市。

另有企業融資界人士對本報表示，已有不少同行甚至中資證券商，轉而替客戶申請到美國上市，恐將來個案只會更多。他以在美國納斯達克上市的新加坡餐具清潔公司JE Cleantech（佳益淨科）（美：JCSE）為例，便是不再等待GEM板的審批案例。他還形容：「納斯達克的上市地位對申請人，一點也不失禮，已『完勝』香港的GEM板」、「人家有意到GEM板上市，上市地位已次人一等，集資額亦只有區區數千萬元，就算可轉板，所有手續要從頭再做一次。」

稱審批從嚴 間接損害投資者選擇

對於GEM板的「死因」，張世杰認為與監管機構對於申請上市的個案審批監管力度太大不無關係，這形同由監管機構替市場決定哪些項目適合投資哪些不適合，間接削弱投資者的選擇和權益。

他認為，相比過往到GEM上市可轉板，申請人衡量過合規風險後尚有可觀回報，較願意到GEM板上市，「由於到GEM板上市集資額較細，又要應付固定合規成本，自2019年後在GEM上市的成功率又降低，影響到企業到GEM上市的意願」。另因為GEM板改用IPO公開招股，他認為不及過往配售集資般方便，連同將來轉板更要付出兩次成本，整個市場板塊日均成交額又低，成本效益不划算。

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