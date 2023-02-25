日央行候任行長 稱續採寬鬆政策

植田昨表示，近期通脹上升，主要由於原材料進口成本上漲，而非需求強勁，認為日本經濟前景高度不確定。他預期日本通脹可能已於1月見頂，隨着食品和資源價格的升勢緩和，到2023年度中期將回落至低於2%的通脹目標。他認為要持續實現2%的通脹目標尚需時日，期望創造出工資結構性增長的局面，並在5年的任期內實現可持續的物價穩定。

日CPI升4.2% 逾41年高

他強調自己的任務，不是提出某種神奇的特殊貨幣政策，而是按通脹數據等作出決策。普遍分析認為，植田的講話是要強調現階段的政策延續性，預期退出超級寬鬆政策將循序漸進。日圓兌每美元昨晚跌0.8%，跌至135.85；每百日圓兌港元跌至5.78算。

雖然他表明不急於改弦易轍，但暗示會尋找適當的時機及方法，調整孳息率曲線控制（YCC）政策。他表示，YCC政策會產生副作用，例如債市功能惡化，但目前仍要觀察央行12月將日本10年期國債孳息率上限上調至0.5厘，是否有助於緩解副作用。

他說，超級寬鬆政策的退場部署選項之一，可能是以較短期的國債孳息率上限為調控目標，而不是目前的10年期國債孳息率。

他說，倘通脹趨勢顯著上升，並可望持續實現通脹目標，央行將可朝貨幣政策正常化邁進。他形容推動政策正常化需要「創意」，有可能會為金融機構停泊在央行的存款準備金上調利率，而不是出售債券。

71歲的植田將於4月9日履新，並在該月底首次主持政策會議，屆時日本央行將發布通脹預測。

（綜合報道）

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