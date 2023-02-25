恒指成分股維持不變 國指納小鵬剔出飛鶴

科指納入微博 踢走明源雲

多隻熱門股繼續落空，包括快手（1024）、京東健康（6618）、理想汽車（2015）、思摩爾（6969）、中國飛鶴等。耀才證券研究部總監植耀輝認為，目前科技股類佔恒指比重相當大，大型科技股已在科指中，恒指公司或不希望兩者過於重疊，過去數次恒指納入主要集中非科技股。另有分析認為，選股由顧問委員會把關，注重候選股的盈利及財務狀况，相信是未錄盈利科網股被拒門外的關鍵。

恒指公司今次季檢開始，落實流通調整系數的改革方案，雙重上市公司在當季通過換手率測試，將一併計算美股部分的流通市值，令指數佔比相應增加。今次變動提升理想汽車的流通系數，由45%增至60%，佔比提升後料有32.35億元追蹤ETF的被動式資金流入；小鵬流通系數由30%增至70%，在科指比重提升和新納入國指，料有17.68億元被動式資金流入。

藍籌股比重調整方面，匯控（0005）和騰訊（0700）降回8%比重上限，料分別24.04億元和15.85億元被動式資金流出；恒生綜指公布變動，渣打（2888）納入大型股指數，太古B（0087）、名創優品（9896）、新股星空華文（6698）等納入中型股指數，意味將有資格納入港股通。