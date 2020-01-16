高盛唱好港交所 料受惠特專科企IPO

高盛報告指出，雖然去年本港相對缺乏大型上市集資活動，但港交所正在諮詢市場建議允許特專公司在港上市，料此舉能夠吸引海外其他已上市的公司尋求在港上市。另外，中國內地進行的上市改革能夠為境內的上市公司創造公平的競爭環境，增加當地公司上市數目，可令港交所透過北向交易受惠。新設人民幣櫃枱亦可提升南向交易交投量。隨着收入增加，預計將會出現正面回報，並提高利潤率。

大摩籲減持 料今年市場活動弱

匯豐認為，港交所設港幣人民幣雙櫃枱模式、允許特專公司上市等結構性驅動因素將利好成交量，加上近期與中東建立合作，預料可能吸引主權財富基金在中港兩地上市。惟短線可能受美加息預期回升、中國地緣政治風險增加等短期負面影響，將其目標價由430元略為下調至422元，維持買入評級。

大摩則持較負面看法，指出現時新股上市數目仍然較低，中國共同基金銷售疲軟，以及估值仍然較高。加上2月日均成交量已有回落趨勢，新股上市及共同基金銷售的回升為港交所表現的主要關鍵。惟在現時的宏觀環境下，政策緊縮力度較預期為強，以及地緣政治不確定性，料今年的市場活動弱於預期，因此給予「減持」評級。