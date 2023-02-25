任志剛唐家成任港交所董事

分析：或為史美倫明年屆滿鋪路

財政司長陳茂波稱，政府委任合適人士出任港交所董事會成員可維護公眾利益。任志剛在擔任金管局總裁期間推出多項策略性改革，對香港的金融發展和穩定貢獻良多，為香港發展為離岸人民幣樞紐奠定基礎；至於唐家成在金融服務領域擁有深厚資歷，出任證監會主席期間，帶領該會在市場發展和監管方面取得顯著成就，相信他可協助港交所進一步提升競爭力，拓展業務。

現為行政會議成員的任志剛回應稱，非常榮幸獲財政司長委任為港交所董事會成員，期望在董事會主席史美倫領導下，與各位董事會成員衷誠合作，維護公眾利益和投資者利益，致力發展港交所業務，從而協助特區政府保持及提升香港國際金融中心地位、保障金融安全，和推動香港融入國家發展大局；唐家成亦對本報表示，對獲委任港交所董事感榮幸，期待在史美倫領導下與其他董事會成員合作。在國家十四五規劃下，本港作為國際金融中心扮演重要角色，港交所正是此重要任務的一部分。

政府並再度委任梁穎宇出任董事會成員，3位董事的任期同為兩年，由港交所於2023年舉行的股東周年大會完結起生效，直至於2025年舉行的股東周年大會完結為止。

另證監會和中國證監會昨宣布進一步優化滬深港通交易日曆，滬深港通每年的交易日總數將增加超過10日。香港市場在公眾假期不提供銀行服務，因此目前北向交易在香港假前一個交易日暫停。調整實施後，北向交易在香港和內地市場的所有共同交易日如常交易，南向的交易日曆也將進行類似的優化。