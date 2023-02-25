創科反駁指控 逆市彈4% 券商續維持買入評級

創科股價周三急挫19%中途停牌後，昨日開市早段彈8%，高見81元，雖一度急挫至75.05元，之後重越78元，且窄幅徘徊，收市升4.4%，結束兩連跌，而沽空情况亦見收斂，沽空金額較周四下降約19.4%，至約4億元，沽空股份數目亦較周四減少約12.3%，至約511.75萬股。

花旗：提供買貨機會

花旗認為，創科實業股價遭狙擊而下挫反而提供買貨機會，維持「買入」評級，且目標價最為看好，達133元，較昨日收市價有約70%的潛在升幅。

對於沽空報告提及就無形資產對研發開支高，花旗認為兩者根本沒有關係，因為研發開支視為支出，無形資產則構成資本投資一部分。花旗更估計創科自由現金流出現負數只屬短暫情况，相信今年將會改善。

大和：指控不合理

另一投行大和認為，大部分指控不合理，但由於創科實業將於下周三公布全年業績，管理層在回應上遭「綁手綁腳」，該行更持續看好，維持對該股「買入」評級，目標價為120元。對於研發開支資本化相對較高的指控，該行認為，主因與不同會計準則所致，相信所持無形資產價值合理。此外，該行引述早前與管理層溝通，集團推出新產品後，積極把過時產品下架，而這種持續銷售策略成為保持市場佔有率和改善毛利率的關鍵。

對於沽空報告特別提及創科實業最近大量裁員，為削減2023年指引的先兆，摩通則指出，科技、電子商貿和電動工具行業公司早於去年第二季重新規劃業務規模活動，包括裁員，特別是在新冠病毒爆發初期已作擴充的公司。該行指，給予創科目標價130元，當中已考慮對Milwaukee銷售增長更保守預測和去庫存表現。