科網績佳反捱沽 港股考驗牛熊線 阿里瀉逾5% 恒指挫341點險守二萬關

明報記者 蔡穎霖

阿里周四（23日）舉行業績電話會，管理層預料今年初網購消費仍審慎，拖累該股昨天捱沽跌5.4%，以貼近全日低位90.05元收市。投行大和報告認為，阿里作為消費復蘇的主要受惠者，預計其上行空間較同業更大。惟隨着對天貓的投資增加，該行估計阿里中國商業的EBITA利潤率將會按年擴大；而阿里的股份回購計劃、螞蟻集團有望重啟上市等因素，也能成為該股短期的催化劑。

網易急插11% 百度跌6%

隨AIGC（人工智能生成內容）掀起熱潮，百度推出類似聊天機器人ChatGPT的「文心一言」成為市場焦點。多家大行紛紛視文心一言為百度的催化劑，匯豐研究卻「唱反調」，認為文心一言的變現方案有待制定，最終的投資金額亦須視乎開發進度及用戶反饋而定，預期對百度財務收益的貢獻有限。百度績後續尋底，昨天跌6%至131.4元。

投行富瑞認為，網易新推出遊戲《蛋仔派對》反映出公司強大的研發能力，相信網易未來將繼續投資於研發項目。而摩根士丹利亦表示，即使預料網易首季表現或較早前的預期疲軟，但認為內地重批遊戲版號，將有助改善網易收入增長的能見度，意味收入的下行空間有限且遊戲供應強勁。但網易昨天跌11.2%，收報123.5元。

82億北水流入 近一年最多

科網股紛走弱，拖累科指昨跌3.3%，收報4010點；國指亦跌2.3%，收市價計三大指數均見年內新低。總結全周，三大指數均4周連跌。恒指累跌3.4%或709點，科指跌5.8%或246點，國指跌4.1%或287點。

北水南下急增，昨天合計淨流入82.34億元，較上日大增8.8倍，淨流入金額創2022年3月15日93.83億元後最多。北水連續第4日流入，累計流入102.68億元；對上一次連續4日淨流入是2022年12月28日。南水北上合計淨流出50.97億元人民幣，較上日增加137.04%，連續第3日流出，累計流出119.82億元。