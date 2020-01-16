KOKO ROSSO首批148伙即晚沽清 預算案後首個開售新盤 大手客2000萬掃2伙兩房戶

明報記者 容婌維、管龍欣

KOKO ROSSO首輪銷售前6日內累收6594票，屬逾半年以來首輪收票最多的新盤，超額認購達43.5倍。項目昨晚約6時多於尖沙嘴港威大廈開售，大批準買家及代理到場，人龍一度伸延至商場外。黃光耀稱，買家出席率達九成，並約有10組大手客。資料顯示，大手組別買家需至少認購2伙單位，市場消息透露，大手客時段售出約18伙。

黃光耀：短期加推 料溫和提價

現居於九龍區的大手買家陳太表示，斥資近2000萬元購入兩伙實用497方呎的2房連梗廚單位，是次入市是分別資助子女上車，認為寬減首置印花稅政策對入市有幫助。另一位買家、目前居於大嶼山余小姐則稱，目前居於大嶼山，計劃購入項目單位後搬回市區，以約600萬元購入1個1房戶。她續指，寬減首置印花稅有助加快入市速度，對未來樓市感到樂觀，看好後市發展。

NOVO LAND 2B首日收2500票

市場另一焦點新盤，新地（0016）旗下、樓花期長約15個月的屯門兆康NOVO LAND第2B期，剛過去周二以折實均呎1.32萬元推出首批146伙後，至昨日正式接受認購登記，首日收約2500票，超額約16倍。值得留意，上述146伙折實樓價由425.51萬至947.32萬元，全數低於1008萬元，可直接受惠於首置印花稅減免政策。新地代理總經理陳漢麟表示，項目展銷廳及示範單位過去3日累錄約1.6萬人次參觀，估計當中約八成為用家，而未來一至兩天有機會加推不少於75伙單位，料涵蓋1房至2房戶型。

綜合市場資訊，連同KOKO ROSSO，昨日新盤市場錄約168宗成交。其中，九建（0034）旗下、已屆現樓的將軍澳海茵莊園，昨日連沽7伙，單日套現近4700萬元。7伙成交單位實用面積由300至428方呎，涵蓋1房至2房連儲物房間隔，成交價565.6萬至781.1萬元，呎價16,972元至19,413元。新盤豪宅亦續錄成交，保利置業（0119）旗下已屆現樓的屯門瑧譽，昨日招標售出實用面積5209方呎的5號洋房，採5房5套間隔，另連1025方呎花園及雙車位，成交價逾1.745億元，實呎33,500元。

[香港地產]