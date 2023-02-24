經濟
環球樓市

投資策略

外來需求勁 星樓價毋懼加息續升

【明報專訊】新加坡提供優良的投資環境，持續吸引外商設立企業總部。雖然新加坡政府對遏抑私樓價格升勢的措施毫不手軟，但不少海外人士到新加坡尋找工作機會，均支持樓價和租金。新加坡貿易與工業部發布報告指出，預計2023年經濟增長介乎0.5%至2.5%。受美國加息周期影響下，新加坡的私樓市場會否受壓？根據新加坡市區重建局（URA）數據，2022年新加坡私人住宅價格上漲8.4%，較2021年放緩。不過，由於新加坡跟美國加息，市場預期今年新加坡私樓價格會有壓力，但仍會有增長。

私人樓價格去年漲8.4% 升幅放緩

踏入2023年，全球經濟環境仍未明朗，利率仍上升，加上星政府在2022年9月底實施新的降溫措施，這些都影響二手供應。不過PropNex發表報告指出，美國聯儲局在2023年會完成加息周期，相信新加坡按揭息率會在今年下半年趨於穩定。上年新加坡樓價放緩主要因為按息上升令買家推遲了入市計劃，今年市場則擔心因經濟衰退或按息影響需求，令房地產市場可能放緩，不過，報告預期新加坡今年樓價不會向下調整。

地價建築成本升 支持當地樓價

報告指出，支持樓價的因素有多個。首先是近年地價及建築成本上升，其中建築成本估計上升了約30%，政府賣地價格維持平穩，令新樓價格維持高位。其次是新加坡發展商手上新盤庫存有限，截至2022年第三季，只有1.5萬多套獲批出售；在供應有限但需求急增的情况下，開發商不會採取減價促銷。同時因新盤供應不足，新加坡租務市場十分蓬勃，業主寧願出租以獲取收入。雖然政府有措施減少業主炒樓，例如第二個物業需要支付額外買方印花稅（ABSD），但阻力有限。

雖然全球面臨經濟衰退風險，影響市民「上車」計劃，但報告分析，新家庭、首次置業者、新公民、政府組屋升級者、外國投資者等對物業需求殷切都是支撐新加坡樓價。就業市場仍然緊張，許多新加坡家庭的購買力依然強勁。此外，新加坡房地產市場穩定，投機活動較少。因此，總結今年星洲樓價不會下跌，但增長速度可能會放緩。上年新加坡一手樓的價錢急升了23%，至於二手市場則只升了8%，反映一手物業市場需求較大。2022年第四季，新項目的平均交易價格為每平方呎2655坡元（約15,535港元），二手樓平均價格則為每平方呎1581坡元（約9250港元）。

該報告指預計2023年將推出更多新的公寓項目。發展商為準買家提供更多的單位選擇，由於未售出庫存減少，令市場上供應非常有限。由於近期的降溫措施和全球逆風，該報告分析員預計開發商將對其定價策略保持競爭力，但認為2023年價格仍將保持輕微升幅。

報告亦指中部其他地區（RCR）和核心中部地區（CCR）的房價漲幅可能超過中部以外地區（OCR）。RCR的價格上漲將受到幾個項目的支持，這些項目的地價超過每平方呎1300坡元，而CCR的價格將受到新推出的重建項目的支撐，包括前Maxwell House、AXA Tower、Fuji Xerox Towers和Marina View GLS站。儘管今年新樓價格與上年相比會上升，但相信新盤仍受到買家的追捧。PropNex報告指出，全球經濟衰退的可能性、地緣政治緊張、高通脹等，這些都隱含工作不穩定或失業、生活成本上升以及經濟疲軟市場情緒等風險。

提高財產稅率 或礙業主選持豪宅

不過，政府因宣布提高財產稅率，有可能影響業主選擇持有豪宅。安家獅城預計受到按揭成本、不明朗的經濟前景影響，2023年私宅總銷量可能會放緩至2萬套以下。相反，新加坡租賃市場的需求持續上升、而未出售物業庫存偏低及建築成本上升等多個因素支持下抵消上述負面因素。私宅租金在2022年增長了29.7%，而安家獅城分析師Leo預計市場可能還需要18個月的時間才能開始降溫或調整，因為2020年和2021年疫情大流行影響導致的延遲完工項目存量，大概會在今明兩年完工，然後才能推出市場。到2023年，非有地私宅租金可能按年上漲5%至10%，與2022年的29.7%升幅相比要慢得多。對於CCR的高端非有地住宅部分，鑑於租賃存量較少，2023年的租金按年有機會大幅上升15%。

安家獅城預計，到2023年，大眾市場公寓的每平方英尺基準價格將超過2000坡元，並預計2023年整體住宅價格將按年上漲7%至10%。然而，如果按貸利率在2023年年中開始下降，這可能會進一步加強買家信心，價格可能上漲超過10%。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]

上 / 下一篇新聞

金鐘廊商業地來年度推 最高估值225億 發展局甯漢豪：不宜拖拉 租戶租約會配合賣地
金鐘廊商業地來年度推 最高估值225億 發展局甯漢豪：不宜拖拉 租戶租約會配合賣地
來年度12幅住宅地 涉9120伙 5年新高
來年度12幅住宅地 涉9120伙 5年新高
Bal Residence均呎逼2萬 1房581萬起
Bal Residence均呎逼2萬 1房581萬起
KOKO ROSSO六日收6594票 超額逾43倍
KOKO ROSSO六日收6594票 超額逾43倍
上車客購一城2房 慳4萬印花稅
上車客購一城2房 慳4萬印花稅
皇璽相關人士5500萬購砵蘭街舖
皇璽相關人士5500萬購砵蘭街舖
創科遭沽空機構狙擊 跌19%後停牌 被指持續10年「誇大」利潤率 集團強烈否認指控
創科遭沽空機構狙擊 跌19%後停牌 被指持續10年「誇大」利潤率 集團強烈否認指控
藍籌股近年屢受狙擊 分析：小型股難借貨沽空獲利
藍籌股近年屢受狙擊 分析：小型股難借貨沽空獲利
人行等推前海30項金融合作措施
人行等推前海30項金融合作措施
預算案公布後 多家大行上調港經濟預測
預算案公布後 多家大行上調港經濟預測
高盛：調低印花稅 對樓價支持有限
高盛：調低印花稅 對樓價支持有限
威馬汽車未完成借殼上市 4個月已裁員四成
威馬汽車未完成借殼上市 4個月已裁員四成
阿里拒減價 張勇：靠技術創新取勝 上季賺499億超預期 美股早段先升後回
阿里拒減價 張勇：靠技術創新取勝 上季賺499億超預期 美股早段先升後回
上季斥257億元回購 尚餘1660億元額度
上季斥257億元回購 尚餘1660億元額度
新世界減派息 強調無集資需要
新世界減派息 強調無集資需要
已售項目未入帳 新地中期賣樓溢利跌56%
已售項目未入帳 新地中期賣樓溢利跌56%
銀娛去年賺轉蝕34億 不派末期息
銀娛去年賺轉蝕34億 不派末期息
網易上季純利跌三成
網易上季純利跌三成
港交所去年賺逾百億勝預期 歐冠昇：新股市場回暖 今年擬赴歐開辦事處
港交所去年賺逾百億勝預期 歐冠昇：新股市場回暖 今年擬赴歐開辦事處
研惡劣天氣開市 歐冠昇：會與市場磋商
研惡劣天氣開市 歐冠昇：會與市場磋商
香港電訊：5G漫遊撐今年增長
香港電訊：5G漫遊撐今年增長
按息續升 美樓市總值跌5% 金融海嘯以來最大跌幅 樓價中位數顯著回落
按息續升 美樓市總值跌5% 金融海嘯以來最大跌幅 樓價中位數顯著回落
Meta擬再裁員數千 部分領導層降級
Meta擬再裁員數千 部分領導層降級
蘋果無創驗血糖現突破 Apple Watch或搭載新功能
蘋果無創驗血糖現突破 Apple Watch或搭載新功能
張兆聰：比亞迪跌勢放緩可博反彈
張兆聰：比亞迪跌勢放緩可博反彈
植耀輝：金蝶成本高競爭大難扭虧
植耀輝：金蝶成本高競爭大難扭虧
葉創成：減持超媒體 準備供領展
葉創成：減持超媒體 準備供領展
技術取勝：ASMPT 250天線有承接
技術取勝：ASMPT 250天線有承接
盧駿匡：恒指回至250天線 千載難逢入市機會
盧駿匡：恒指回至250天線 千載難逢入市機會
劉思明：國企改革又深化 或吸引資金部署
劉思明：國企改革又深化 或吸引資金部署
周顯：領展供股的包銷行為
周顯：領展供股的包銷行為
譚新強：祝願陸克文 成功幫助中美避過戰爭
譚新強：祝願陸克文 成功幫助中美避過戰爭
湯文亮：諸葛亮北伐 也是搶人才
湯文亮：諸葛亮北伐 也是搶人才