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2023年2月24日星期五
湯文亮 敢說反話
投資策略
金鐘廊商業地來年度推 最高估值225億 發展局甯漢豪：不宜拖拉 租戶租約會配合賣地
來年度12幅住宅地 涉9120伙 5年新高
Bal Residence均呎逼2萬 1房581萬起
KOKO ROSSO六日收6594票 超額逾43倍
上車客購一城2房 慳4萬印花稅
皇璽相關人士5500萬購砵蘭街舖
創科遭沽空機構狙擊 跌19%後停牌 被指持續10年「誇大」利潤率 集團強烈否認指控
藍籌股近年屢受狙擊 分析：小型股難借貨沽空獲利
人行等推前海30項金融合作措施
預算案公布後 多家大行上調港經濟預測
高盛：調低印花稅 對樓價支持有限
威馬汽車未完成借殼上市 4個月已裁員四成
阿里拒減價 張勇：靠技術創新取勝 上季賺499億超預期 美股早段先升後回
上季斥257億元回購 尚餘1660億元額度
新世界減派息 強調無集資需要
已售項目未入帳 新地中期賣樓溢利跌56%
銀娛去年賺轉蝕34億 不派末期息
網易上季純利跌三成
港交所去年賺逾百億勝預期 歐冠昇：新股市場回暖 今年擬赴歐開辦事處
研惡劣天氣開市 歐冠昇：會與市場磋商
香港電訊：5G漫遊撐今年增長
按息續升 美樓市總值跌5% 金融海嘯以來最大跌幅 樓價中位數顯著回落
Meta擬再裁員數千 部分領導層降級
蘋果無創驗血糖現突破 Apple Watch或搭載新功能
張兆聰：比亞迪跌勢放緩可博反彈
植耀輝：金蝶成本高競爭大難扭虧
葉創成：減持超媒體 準備供領展
技術取勝：ASMPT 250天線有承接
盧駿匡：恒指回至250天線 千載難逢入市機會
劉思明：國企改革又深化 或吸引資金部署
周顯：領展供股的包銷行為
譚新強：祝願陸克文 成功幫助中美避過戰爭
湯文亮：諸葛亮北伐 也是搶人才
外來需求勁 星樓價毋懼加息續升
湯文亮：諸葛亮北伐 也是搶人才
【明報專訊】在《財政預算案》之後，有老友話無論是《施政報告》或《財政預算案》，都非常強調搶人才，亦有一些搶人才計劃。不過，搶人才會不會抹煞部分香港人向上爬的機會？
相關字詞﹕
敢說反話
財經專欄
湯文亮
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