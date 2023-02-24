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葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：減持超媒體 準備供領展

【明報專訊】筆者上月13日在本欄發表題為「減持美蘭空港 敘做定存」文章，披露當時已以24.45元減持美蘭空港（0357），套現所得敘造息率為4.6厘的一年期定期存款。令筆者欣喜的是，本周二再次把握到高位減持股票的機會，以每股1.63元減持一周股價勁升近3.6倍的超媒體（0072），套現所得擬用於下月為領展（0823）供股，下文將會詳細交代。

超媒體（當時名為現代傳播）在2009年9月9日以招股價1.29元上市時，筆者在本港某雜誌任財經記者，覺得超媒體在內地經營的雜誌業務做得不錯，於是積極認購該股，由於獲分派的股份比預期多，掛牌初期曾減持，其餘獲分派的股份則長期持有。不過，隨着過去10多年內地互聯網應用範圍愈來愈廣泛，取代不少傳統媒體，為超媒體旗下雜誌業務帶來重大挑戰。即使超媒體近年多次積極轉型，惟暫仍未有明顯成效，業績持續虧損，拖累該股股價在2020年9月最低報0.127元，較招股價1.29元跌逾九成，即使考慮到上市以來累計每股派息約0.2元，筆者等長期股東也曾經歷折騰多時。

大股東近年積極增持 華平持股半成

值得注意的是，超媒體大股東、聯席主席兼行政總裁邵忠近年積極在低位增持股份，持股現已增至近75%。另外，根據超媒體去年上半年年報，私募基金華平投資至去年6月底亦持有該股5.71%，而筆者翻查港交所披露易資料，華平投資近月未有申報增持或減持，相信上述持股比例仍維持不變。華平投資是筆者愛股海吉亞醫療（6078）的上市前投資者，該私募基金在2021年1月、6月及9月先後以每股53元、82.78元及52.8元減持海吉亞醫療，累計套現近50億元，相對於2015年至2016年的投資額7500萬美元（約5.85億港元），勁賺近7倍。參考上述佳績，令筆者對華平投資現時持有5.71%的超媒體亦有所期望。

兩大利好消息帶動 股價一周升近3.6倍

超媒體上周亦終於出現兩大利好消息，帶動股價在上周三至本周二的短短一周期間曾勁升近3.6倍。該股上周三公布旗下媒體成為百度（9888）聊天機械人「文心一言」首批合作伙伴、搭上ChatGPT掀起人工智能概念股熱炒的順風車，股價急升170.27%，是當日升幅最大港股；雖然超媒體上周四股價跟隨其他人工智能概念股向下，急跌37%，是當日跌幅最大港股，惟在上周四晚上公布任命新世界（0017）的執行董事、執行副主席兼行政總裁鄭志剛任聯席主席後，上周五股價又急升79.37%，是當日升幅最大港股，而且升勢更延續至本周二早段，最高報1.7元，前日及昨日獲利回吐，收報1.25元。

筆者在本周二早上根據技術分析，相信超媒體股價於1.64元附近出現雙頂阻力，故此在1.63元已適量減持該股，套現所得擬用於下月為領展供股。而筆者現仍持有不少超媒體股票，觀望上述兩大利好消息日後如何提升股東價值。

[葉創成 創富倉]

相關字詞﹕鄭志剛 文心一言 百度（9888） 華平投資 超媒體(0072)

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