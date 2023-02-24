蘋果無創驗血糖現突破 Apple Watch或搭載新功能

矽光子晶片等技術確定血糖水平

美國約一成人口患有糖尿病，通常要透過刺穿皮膚抽血來檢測血糖水平。據稱，蘋果利用矽光子（Silicon Photonics）晶片技術與光譜監測技術，分析激光照射到皮膚後傳回來的光譜，以確定體內的血糖水平。這有別於現時市面由Dexcom及雅培藥廠（Abbott Laboratories）等提供的皮下測量儀，通過探頭接觸皮下組織液體，對人體糖分水平進行監察。

彭博社消息稱蘋果這套矽光子晶片及感測器是由委託台積電（台：2330）生產的晶片來驅動。與台積電合作前，蘋果曾找英國矽光子傳感技術公司Rockley合作開發，但Rockley在2021年披露了與蘋果合作，蘋果其後終止與其合作關係，而Rockley已在上月申請破產。不過蘋果目前研發的設備原型體積差不多iPhone的大小，相信仍要一段時間才可縮小放進手表。

（綜合報道）

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