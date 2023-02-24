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Meta擬再裁員數千 部分領導層降級

【明報專訊】《華盛頓郵報》引述知情人士稱facebook母企Meta（美：META）正計劃新一輪裁員，繼續精簡架構縮減規模，或影響數千員工。受經營成本升及廣告市場疲軟影響，Meta去年11月宣布裁員13%，削1.1萬個職位。

意司法部查Meta涉欠增值稅

Meta發言人Andy Stone在一系列Twitter帖文引用了行政總裁朱克伯格以往的聲明，暗示後續仍會有更多裁員。《華盛頓郵報》援引知情人士稱，Meta計劃將部分領導層降級，他們將沒有直接下屬，以減少朱克伯格與基層實習生之間的管理層級。朱克伯格本月早前稱，去年裁員是「關注效率的開始，不是結束」，預告將減少一些中層管理人員。

此外，路透社引述知情人士報道，意大利米蘭司法部門正調查Meta涉嫌拖欠增值稅（VAT）。消息指調查人員認為，Meta的免費用戶服務，是以用戶數據作為回報，應歸類為服務交易，因此需繳納增值稅。消息稱根據意大利稅務機構模型，Meta於2021年需在意大利繳納約2.2億歐元（約18億港元）的增值稅。若追溯至2015年，這金額達到8.7億歐元（約72億港元）。Meta則表示，強烈反對向用戶提供網上服務應繳納增值稅的觀點。

另外，彭博社引述知情人士稱，摩通（美：JPM）已限制員工使用人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT，成為首家限制ChatGPT應用的華爾街大行。消息稱，該禁令並非因為出現了安全事故，而是摩通向來也對第三方軟件作出限制。

（綜合報道）

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