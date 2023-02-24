香港電訊：5G漫遊撐今年增長

去年純利升2% 派43.15仙

各業務表現方面，電訊服務收入按年升2%至239.72億元，流動通訊收入按年跌2%至115.66億元，當中流動通訊產品銷售按年跌8%至36.24億元，流動通訊服務收入按年升2%至79.42億元，主要受5G業務增長帶動。本地電話服務收益跌11%至25.18億元，主要受移民、中小企市場因疫情而關閉及客戶持續轉移至流動通訊及寬頻服務影響。

許漢卿透露，去年5G客戶滲透率32%，客戶數達106.1萬戶，佔後付客戶基礎約32%。截至去年底的期末後付客戶ARPU按年微升1%至188元。全年流動通訊用戶按年升0.4%至478.7萬戶，年內的後付客戶流失率為0.8%。

許漢卿又預期，今年漫遊業務可恢復至疫情前六成至七成，對市場持正面樂觀，受旅遊業重啟，去年第四季漫遊及IDD業務收入較第三季升41%，帶動去年收益增長6%。展望今年市况，許漢卿表示，儘管中美緊張關係及聯邦儲備局鷹派言論持續，但仍預期集團今年能實現增長。

收費電視用戶增2%

收費電視方面，許漢卿表示，年內安裝收費電視用戶增加2%至接近140萬戶。Now TV獨家播放FIFA世界盃卡塔爾2022，帶動下半年廣告收益較上半年急增52%。