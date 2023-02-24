港交所去年賺逾百億勝預期 歐冠昇：新股市場回暖 今年擬赴歐開辦事處

明報記者 鄺海盈

港交所昨日曾升近2%高見333.8元，收報327.6元，升幅不足1%。去年收入及其他收益總額184.56億元，按年跌12%；EBITDA利潤率為72%，按年下跌 6%；營運支出50.95億元，按年升12%，主要源於僱員費用增加及LME鎳市場的事件產生的專業費用。第4季收入及其他收益52.01億元，按年升12%，當中公司資金投資收益淨額大升52%，主要由於加息令利益收入與外部投資組合同大增；EBITDA利潤率為74%，按年持平。

市場疲弱 日均成交額跌25%

去年市場疲弱，港交所日均成交額按年跌25%至1249億元，滬深股通交易亦跌16%至1004億元人民幣，令交易及結算費減少，令主要業務純利按年下降14%。但期交所日均成交合約張數升33%至71.5萬張創新高，已抵銷部分跌幅。去年新股市場集資額1046億元，當中有63隻新股於下半年上市，集資額達849億元，為上半年的4倍以上。去年底共有93宗上市申請正在處理當中。另LME收費交易金屬合約的平均每日成交量按年減少7%。

在港主要上市外國公司股票將被納入港股通，歐冠昇稱，自去年12月宣布消息後，收到很多國際公司查詢並表示有興趣，惟首批只有數間外國企業合資格獲納入。滬深股通現時仍未公布納入國際公司的確切實行日期及公司名單，料或將在未來幾個月內實施。此外，港交所將修正《上市規則》第18C章，允許特專科技公司上市。歐冠昇指，該諮詢引起了極大的回響並獲許多市場參與者反饋，期待今年第一季落實。

至於港交所於去年底於紐約開設辦事處，將國際佈局擴展至北美，歐冠昇稱，目前已加快推進計劃，期望於今年內於歐洲開設第二間辦事處。