經濟

網易上季純利跌三成

【明報專訊】內地遊戲股網易（9999）公布第四季業績，收入略勝市場預期，按年升4%至254億元（人民幣．下同），純利按年跌29.8%至40億元，派季度息每股5.4美仙。首席執行官兼董事丁磊在業績記者會上表示，未來網易將重視內地和海外市場的雙重發展，對今年遊戲市場保持信心。網易昨績前收報139.1港元，全日升4.1%。

網易第四季毛利按年升2.5%至132億元。非公認會計準則純利按年跌27.1%至48億元；期內四大業務保持增長，核心業務線上遊戲及相關增值服務淨收入按年升1.6%至191億元，學習服務平台有道淨收入升9%至15億元，並於季內實現首次季度盈利，主要受惠新產品和新服務銷售業績的穩健增長以及成本結構的優化。雲音樂淨收入升25.8%至24億元，創新及其他業務淨收入升3.4%至24億元。

全年計，網易收入按年升10.1%至965億元，純利按年升20.7%至203億元，非公認會計準則純利按年升15.4%至228億元。丁磊表示，網易今年、未來均在遊戲有長期的規劃，注重產品創新和玩法定位，在不同遊戲領域取得突破，如去年休閒競技手遊《蛋仔派對》進一步擴大和豐富用戶社群，有信心今年遊戲亦會取得成功。

《逆水寒》手遊料上半年推

未提加入ChatGPT元素

問及最新1月取得版號的《逆水寒》手遊的布局及會否融入ChatGPT元素。丁磊表示，《逆水寒》手遊目前作最後上線前的準備，預計上半年推出，與端遊相比，手遊較重視玩家體驗，因此開發產品內容上亦加入創新技術，惟管理層未有提及對ChatGPT的布局。

另外，網易指2021年公布的30億美元回購額度至上月9日已基本用畢，共回購3360萬股美國ADR。緊接是去年11月公布的50億美元回購已啟動，將於3年內期限實施。

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