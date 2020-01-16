經濟

上季斥257億元回購 尚餘1660億元額度

【明報專訊】阿里巴巴（9988）過去一年曾兩度「加碼」回購，將計劃總額從150億美元上調至400億美元（約3120億港元）。截至2022年12月底止季度，阿里以約33億美元（約257.4億港元）回購4540萬股ADR（美國存託股）（美：BABA），不論回購金額或股數亦有明顯增長（見表）。截至2025年3月底前，阿里尚有約213億美元（約1661.4億港元）回購額度。

受惠於內地的監管氣氛緩和，2022年10月至12月的季度，阿里股價一度出現「V形反彈」，由10月初約80美元水平急跌至10月中旬觸底後，最多曾反彈近五成。

失阿里董事會提名權

前軟銀代表轉任獨董

而作為監管焦點之一的螞蟻集團，在市場氣氛影響及境外股權投資估值下降的影響下，令阿里於其所佔的投資收益按年急跌82.7%至10.05億元。連同系內其他投資的減值損失或其他損益，令阿里上季錄得8.93億元投資損失按年擴大。

另外，阿里同時公布，於2022年11月29日收到大股東軟銀集團（SoftBank）書面通知，因應其持有的阿里普通股股權，已降至低於公司章程相關賦予軟銀提名一名董事之權利的門檻（15%），所以作為軟銀代表的Kabir Misra，將終止在阿里董事會的身分；但考慮到上市規則的所有獨立性因素，決定委任Kabir Misra作為集團的獨立董事及薪酬委員會成員。

相關字詞﹕螞蟻集團 軟銀集團 阿里巴巴

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