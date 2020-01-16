阿里拒減價 張勇：靠技術創新取勝 上季賺499億超預期 美股早段先升後回

明報記者 蔡穎霖

阿里在昨天收市後「放榜」，因應集團的降本增效策略持續體現效果，多項業務虧損收窄。截至去年12月底3個月，受惠於淘特、盒馬和淘菜菜虧損收窄，阿里中國商業分部經調整EBITA（除利息、稅項及攤銷前盈利）錄得586.27億元，按年增加1.3%。國際商業亦因為Trendyol和Lazada的虧損收窄，導致分部的經調整LBITA由2021年同期虧損29.17億元，大幅收窄至上季的7.63億元（見表）。

國際業務虧損收窄

綜觀集團整體，阿里上季收入按年升2.1%至2477.56億元，勝市場預期的2458.75億元。經調整淨利潤為499.32億元，勝市場預期的444.37億元，按年增加11.9%。股東應佔淨利潤為468.15億元，亦優於市場預期的340.23億元，按年急漲69.1%。隨季績表現做好，阿里美股（美：BABA）昨晚先升後回，至晚上11時折合每股94.3港元，較港股收市跌0.9%；阿里港股績前收報95.15元，升2.4%。

內地疫情去年底升溫，張勇坦言業務和經營都經歷巨大挑戰，伴隨着疫情政策的放開和感染高峰的度過，有見消費信心和企業信心正在回暖。他又表示，在國家疫情後經濟發展的主旋律中，儘管不同業務和戰場面臨不同情况，依然堅信「消費、雲計算、全球化」三大戰略選擇的主賽道。

堅持「消費雲計算全球化」三大戰略

張勇重提自己兼任阿里雲智能總裁的安排，表示之所以作出這樣的決定，因為雲計算是集團面向未來的核心戰略之一。他亦稱，看到雲計算和人工智能（AI）的結合，正處於技術突破和發展的關鍵時期，相信雲計算將會一直作為數字經濟的基礎設施。

由阿里雲及釘釘組成的雲業務分部的收入，在抵消跨分部交易的影響後，期內總收入按年增加3%至201.79億元；其中公有雲增速為雙位數增長，混合雲的收入則受疫情下項目延遲等因素影響，從而有下降。