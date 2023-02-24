經濟

高盛：調低印花稅 對樓價支持有限

【明報專訊】新一份《財政預算案》未有為樓市撤辣，但調低物業從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，以減輕一般家庭首次置業的負擔，高盛形容，政府選擇性地降低「正常」印花稅，但維持「特別」或額外印花稅，預計政府因此減收來自400萬至800萬元物業約20%至30%的印花稅，但實質金額只佔樓價約1個百分點，置業人士仍需支付四成首期，料對樓價及交投支持不大，維持今年樓價跌約一成的預測。

高盛又提到，近期銀行沒有再上調最優惠利率，加上內地與香港通關後流量增加，都利好行業或實體市場。不過，高盛指出，發展商最近對賣地的反應欠佳，新推的樓盤亦未有效評估買家情緒，令該行相信今年樓價將繼續探底，並維持今年樓價下跌約一成的預測，明年才開始回升。

維持今年樓價跌約一成預測

摩根士丹利認為，調低900萬元以下的物業從價印花稅，對新地（0016）最有利，因為新地推售的樓盤中，1000萬元以下單位的比例最高。至於政府再次派發消費券，大摩預期消費券可為今年的零售銷售帶來額外90億元增長，該行原先估計今年本地零售市場增長15%，消費券將額外帶動2.2%的增長，並看好領展（0823）、九倉置業（1997）及希慎（0014）。

匯豐亦指減少物業從價印花稅對房地產行業實際影響輕微，反認為政府連續三年派發電子消費券屬驚喜，相信措施或有助支持本地零售市場復蘇，同時因香港與內地之間重新開放，旅遊開支亦會回升，相比地產商，該行更看好經營零售租賃業務收租股，其中九置、希慎及恒隆地產（0101）均予「買入」評級，目標價分別53元、31.5元及18.9元。

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