預算案公布後 多家大行上調港經濟預測

瑞銀兩月兩上調預測至3.8%

瑞銀估計，今年消費券計劃涉資330億元，將等於全年零售消費總額9%，或GDP1.2%，雖然規模較去年小，不過基於疫後復常支持經濟復蘇，措施可加強周期增長的反彈。

匯豐報告指出，政府對香港今年經濟增長預測，與該行3.8%的預期相符，認為派發消費券是出乎市場預期，幫助本地消費自疫情防控措施近乎撤除後進一步正常化，但會帶來需求推動的通脹壓力。該行認為內地旅客會進一步支持本港零售和服務業，近期內地訪客已回復到疫前的三分之一水平，至年底可回復至三分之二，但本地零售達到全面復蘇則仍需時間。

預期增長勢頭延續至明年

摩根士丹利將今年香港經濟增長預測調升至3.5%，較去年底時上調1.3個百分點，2024年料增長3.8%，基於中國內地重啟和恢復經濟速度較當時最佳情况預測更佳，認為內地經濟強勁而持續的反彈，可抵消財政刺激縮減和外圍市場疲弱的影響。由於旅客重臨、與內地貿易物流復常和資金流入，香港經濟自首季開始已見復蘇。

評級機構惠譽則將今年香港經濟增長預期由2%上調至4%，預期增長勢頭可延至明年，明年料再增長約3.5%。今年度財政赤字為GDP略低於4%，惠譽認為港財政緩衝仍然堅實，對近期香港評級影響輕微。香港目前評級為「AA-」，一般債務水平是GDP的10%，相對「AA」評級地區平均則是48%。