經濟

藍籌股近年屢受狙擊 分析：小型股難借貨沽空獲利

【明報專訊】沽空機構近年頻頻出手狙擊港股，即使市值千億元計的藍籌股成沽空目標亦非罕見。早在2017年葛咸城研究（Gotham City Research）狙擊當年藍籌新貴瑞聲科技（2018）打響頭炮，其後恒安（1044）、安踏（2020）亦先後遭狙擊，甚至香港首富李嘉誠的上市旗艦長和（0001）亦曾成為狙擊對象。不過各大受狙擊藍籌股當中，以創科（0669）的單日跌幅最大。

李嘉誠旗艦長和曾被狙擊

葛咸城研究早在2017年發報告狙擊瑞聲，指控公司盈利造假，預計股價將跌逾一半，公司股價即日挫一成後續反覆向下，最終累跌25%後需停牌逾10個交易日，澄清後再獲另一沽空機構匿名分析（Anonymous Analytics）撐腰，股價才告止瀉回升。

沽空機構博力達思（Bonitas Research）2018年曾狙擊恒安國際（1044），指控集團虛構利潤與存款，又將資產低價售予關連人士卻沒披露為關連交易，認為恒安已經債台高築，股票最終一文不值，股價即日跌近6%後停牌，復牌後大股東積極增持股份以穩股價。此外體育股龍頭安踏（2020）亦與沽空機構渾水（Muddy Waters）多番交手，渾水2019年2月連發5份報告狙擊安踏借分銷商操控利潤率、旗下品牌FILA財務數據不可信等，不過股價短暫震盪後於7月底已較狙擊前累升9%。

至於狙擊藍籌市場影響最輕微一仗，則要數GMT於2019年向長和出招，指控集團隱藏高達577億元債務，不過市場反應不大，狙擊報告發表當日股價僅跌1%。

沽空機構狙擊藍籌股難言穩勝，但狙擊二三線股不明朗因素更多，涉及股份若長期停牌，沽空機構要平倉可能有困難。宏高證券投資經理梁杰文認為，沽空機構需要借貨沽空以獲利，即使成功動搖小型股股價亦難借貨，沒有誘因深入研究小型股財務情况，或因而令機構近年更側重於狙擊大型藍籌股。

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