創科遭沽空機構狙擊 跌19%後停牌 被指持續10年「誇大」利潤率 集團強烈否認指控

明報記者 蕭嘉聰

創科股價已連跌兩日，昨日午後跌幅擴大，股價最多跌19.4%至74.6元，於下午2時57分宣布停牌，停牌前報74.95元，仍跌19%，成交增至30.44億元，兩日累計蒸發約448.9億元市值。

籲股東小心處理 集團申今早復牌

該沽空機構指出，創科在全球收入逾10億美元的電動工具上市公司當中，是唯一一家連續10年毛利率上升的公司，直言其完美利潤率曲線是不存在於地球上，只能依靠年復一年將價值數十億美元的日常開支，藏於各種資產帳戶中，變相「誇大」利潤率。不過複式記帳法（Double-entry bookkeeping）只能隱藏成本卻不能消除，各項開支依然存在成為「殭屍資產」，往往會在企業困難時期蘇醒。沽空機構續稱，現時創科同業利潤率已跌至數十年來低位，雖然集團未有向市場更新資料，不過其利潤率仍呈上升趨勢（見圖），惟集團拖欠債務同時進行大規模裁員，因此預計創科今年業績將是一個「災難」，股價潛在跌幅六成至八成。

摩通：創科毛利率高於同業有因

投行摩通昨晚發表報告，指創科毛利率優越表現或與同業構成分野，但業界營運毛利率其實在過去一年同樣受惠去碳化及生產力提升。該行認為創科毛利率高於同業基於幾個因素，包括集團先行投資於無線技術，並能持續推出新產品；其專業高端產品銷售持續增長，有利的產品組合亦有助盈利率提升。至於報告提及創科近期裁員或是調低今年業績預測的先兆，但摩通指創科早已降低今年指引。

宏高證券投資經理梁杰文稱，沽空機構狙擊創科時機「揀得好啱」，由於創科將於下周三（3月1日）公布全年業績，無法通過回購股份或大股東增持撐起股價。他認為現時只是沽空機構片面之詞，仍要等集團澄清才能估計復牌表現。他解釋，始終創科是大型藍籌股，許多分析員已跟隨集團多年，難出現全體「睇漏眼」的情况。