皇璽相關人士5500萬購砵蘭街舖

資料顯示，砵蘭街185號地舖，面積約1071方呎，本月中以5500萬元售出，呎價約5.14萬元，買家明德資本有限公司，董事包括皇璽集團主席、行政總裁兼執行董事王文威及其妻李穎妍。資料顯示，皇璽集團去年與上述舖位原業主羅桂球簽訂租約開設「大呷台灣」，租約期至2025年8月，月租13萬元，呎租約121元。原業主羅桂球2001年995萬元入市，帳面獲利4505萬元或4.5倍。

另近期遭入稟呈請清盤的凱施餅店，旗下的旺角花園街45至47號地下B舖，面積約2000方呎，本月中以1.148億元售出，呎價5.74萬元，登記買家為承博發展有限公司，董事包括盧芝蘭及呂肇頴，與永豐金融集團要員姓名相同，料為該集團購入。

永豐金融相關人士近2億掃兩舖

凱施餅店2011年1.8億元購入該舖，現成交價較購入價貶值6520萬元或36%，現由運動品牌adidas以月租52萬元租用，租金回報約5.4厘。事實上，同由凱施餅店或有關人士持有的大圍金禧花園地下9號舖，上月同由永豐金融或相關人士以8000萬購入，即該等人士在不足1個月已斥約1.95億元購兩個原由凱施餅店持有舖位。另消息指華懋持有的土瓜灣下鄉道36號兩舖，以共3250萬元易手。

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