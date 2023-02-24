經濟
香港地產

上車客購一城2房 慳4萬印花稅

【明報專訊】預算案降低首置印花稅，部分買家因而加速入市步伐。中原區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城於預算案公布後錄上車客入市個案，位於9座中層G室，實用327方呎，2房間隔，以538萬元易手，實呎16,453元。買家為上車客，見細價樓印花稅寬減，即決定入市，而是次成交之稅款亦由舊印花稅約16.1萬元減至約12.1萬元，慳約4萬元或25%。原業主2018年以515萬元購入，帳面雖然升約23萬元或約4.5%，但若連使費計料微蝕離場。

尚賢居業主反價逾百萬沽

此外，市場氣氛回暖，市場亦錄業主臨時反價成交。中原高級分區經理譚嘉良稱，西半山尚賢居低層A室，實用565方呎，2房間隔，望開揚城市景，原叫價1300萬元，但買家洽購後，業主即反價118萬元或9%，最終以1418萬元沽出，實呎25,097元。原業主2012年1337.3萬元買入，帳面賺80.7萬元或6%。

又一村花園3房

樓價兩月彈三成

另一方面，有代理指出，鄰近九龍塘的又一村花園錄得今年首宗成交，B16座中層單位，實用801方呎，3房1套間隔，以1480萬元易手、實呎18,477元。原業主1987年127.6萬元購入，帳面獲利1352.4萬元或近11倍。屋苑對上一宗同類成交為去年12月，同類連車位以1300萬元沽出，實呎16,230元，若扣除市值200萬元車位，即單位樓價約1100萬元；換言之，同類物業成交價於兩個月急升逾三成。

[香港地產]

相關字詞﹕尚賢居 又一村花園 樓價反彈 細價樓 沙田第一城 新印花稅 二手成交

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