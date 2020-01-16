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Bal Residence均呎逼2萬 1房581萬起

【明報專訊】預算案公布後隨即有全新盤開價，麗展（0488）及市建局合作的觀塘恒安街新盤Bal Residence，昨上載樓書及開放示範單位，並隨即公布首批56伙價單，折實均呎19,554元，較上周開價的會德豐藍田KOKO ROSSO，首批折實均呎17,973元高約8%。若與同區半新盤凱滙近日二手均呎約17,388元比較，是次開價亦較之高出12%。

高凱滙二手呎價逾一成

該盤成為過去一周內，市場上第三個開價的新盤。麗展高級副總裁潘銳民表示，定價參考同區一手、二手成交價，屬平「衡」時空價；而項目亦即日起對外開放位於油塘Ocean One的示範單位，並開始接受認購登記，料最快下月開售。翻查資料，麗展2019年以8.83億元投得市建局恒安街重建項目，可建總樓面約7.2萬方呎，折合每方呎樓面價約1.23萬元。

4年前每呎樓面地價約1.2萬中標

首張價單推出的56伙單位全數為標準1房戶，實用面積介乎338至349方呎，價單定價由658萬至880.3萬元，價單呎價19,136元至25,516元；以120天即供付款最高直減折扣11.75%計，折實價由580.69萬至776.87萬元，折實呎價由16,888元至22,518元。入場單位為5樓A室，實用面積338方呎，1房套間隔，即供折實價580.69萬元，折實實呎約17,180元。

若採建築期付款計劃入市的買家，最高折扣較即供少3個百分點，可獲最高8.75%直減折扣，以此計算，建期折實價由600.43萬至803.28萬元，全數低於900萬元，除可納入高成數按保範圍外，亦直接受惠最新的首置印花稅寬減。

Bal Residence 由1座27層高住宅大廈組成，提供156伙，實用面積由300至793方呎，涵蓋1房至3房1套連士多房戶型，當中1房戶佔150伙或約96%。發展商於展銷廳設置兩個1房間隔的交樓標準示範單位，分別以實用340方呎的18樓E室及實用349方呎的18樓F室為藍本。項目預計關鍵日期為明年3月底，樓花期約13個月。

[香港地產]

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