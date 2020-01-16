經濟
香港地產

金鐘廊商業地來年度推 最高估值225億 發展局甯漢豪：不宜拖拉 租戶租約會配合賣地

【明報專訊】雖然近年不少商業官地流標或以低價售出，但發展局昨公布來年度賣地計劃，仍有3幅商業地推出，包括市場矚目的金鐘廊重建商業地，項目將提供約107萬方呎樓面，市場估值高達225億元。發展局長甯漢豪表示，金鐘廊重建計劃早在2016年底已完成改劃工作，近日亦完成道路、刊憲等法定程序，且項目一直有租客使用，故不宜再「拖拖拉拉」，盡快推出市場屬公道做法。

明報記者 甘潔瑩

若該地成功以最高估值225億元售出，將佔預算案估計來年度賣地收益約850億元逾兩成半，反映該地對來年度賣地收入的重要性。甯漢豪指出，金鐘廊現時仍有租戶，相信租約會配合政府賣地的意願，但租約內容屬政府與租戶之間的協議，詳情不便透露。雖然市場認為項目有流標風險，但甯漢豪稱，政府推出商業地不可只看當年市况，而需為本港未來經濟再起飛作準備。若待數年後才推出，加上數年發展期，屆時可能錯失機會。

近日完成道路刊憲等法定程序

上述金鐘廊位於港鐵金鐘站上蓋，落成於1980年，恒隆地產（0101）早在1981年租用金鐘廊，以「包租公」形式分租，租期長約30年。連卡佛或相關人士2011年曾透過私人持有公司向產業署投得承租權，及後將商場大規模翻新，並引進旗下品牌連卡佛附屬品牌LAB Concept，多個國際時裝品牌、美容化妝品店進駐金鐘廊。規劃署於2014年已就金鐘廊重建規劃展開研究，至昨日有關地盤納入最新賣地表內，計劃來年度推出，為近年罕見位處港島港鐵站上蓋的商業項目，市場估值約154.03億至225億元，每方呎樓面地價約1.44萬至2.1萬元。

指啟德4C4商地拆細空間不大

高力香港估價及諮詢服務主管鄭亥延表示，相信該地將發展成一個新地標，長遠能提升金鐘整體寫字樓的質素，估計會吸引內地和本地大型發展商入標，惟考慮到今年將落成的太古廣場六座會帶來18萬方呎淨樓面，發展商入標或較審慎。萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒亦稱，商業物業市况會比住宅及工業市場遜色，預計部分推出的商業地有流標風險。

此外，政府來年度亦重推曾流標的啟德第4C區4號商業地，可建樓面約86.3萬方呎。被問及啟德商業地未能成功改劃住宅，會否考慮拆細地皮出售，甯漢豪回應，該地皮拆細的空間不大。另外，對於早前市建局觀塘商業用地早前流標後，項目有意加入住宅元素，她指政府對此持開放態度。

另來年度政府亦推3幅元朗工業用地，分別位於福宏街及宏利街，總樓面約185.99萬方呎，有關地皮可發展現代產業大樓，藉以容納部分希望重置業務的棕地作業者，從而提升土地效益及推動產業發展。

[香港地產]

相關字詞﹕連卡佛 發展局 工業地 年度賣地計劃 甯漢豪 金鐘廊

上 / 下一篇新聞

來年度12幅住宅地 涉9120伙 5年新高
來年度12幅住宅地 涉9120伙 5年新高
Bal Residence均呎逼2萬 1房581萬起
Bal Residence均呎逼2萬 1房581萬起
KOKO ROSSO六日收6594票 超額逾43倍
KOKO ROSSO六日收6594票 超額逾43倍
上車客購一城2房 慳4萬印花稅
上車客購一城2房 慳4萬印花稅
皇璽相關人士5500萬購砵蘭街舖
皇璽相關人士5500萬購砵蘭街舖
創科遭沽空機構狙擊 跌19%後停牌 被指持續10年「誇大」利潤率 集團強烈否認指控
創科遭沽空機構狙擊 跌19%後停牌 被指持續10年「誇大」利潤率 集團強烈否認指控
藍籌股近年屢受狙擊 分析：小型股難借貨沽空獲利
藍籌股近年屢受狙擊 分析：小型股難借貨沽空獲利
人行等推前海30項金融合作措施
人行等推前海30項金融合作措施
預算案公布後 多家大行上調港經濟預測
預算案公布後 多家大行上調港經濟預測
高盛：調低印花稅 對樓價支持有限
高盛：調低印花稅 對樓價支持有限
威馬汽車未完成借殼上市 4個月已裁員四成
威馬汽車未完成借殼上市 4個月已裁員四成
阿里拒減價 張勇：靠技術創新取勝 上季賺499億超預期 美股早段先升後回
阿里拒減價 張勇：靠技術創新取勝 上季賺499億超預期 美股早段先升後回
上季斥257億元回購 尚餘1660億元額度
上季斥257億元回購 尚餘1660億元額度
新世界減派息 強調無集資需要
新世界減派息 強調無集資需要
已售項目未入帳 新地中期賣樓溢利跌56%
已售項目未入帳 新地中期賣樓溢利跌56%
銀娛去年賺轉蝕34億 不派末期息
銀娛去年賺轉蝕34億 不派末期息
網易上季純利跌三成
網易上季純利跌三成
港交所去年賺逾百億勝預期 歐冠昇：新股市場回暖 今年擬赴歐開辦事處
港交所去年賺逾百億勝預期 歐冠昇：新股市場回暖 今年擬赴歐開辦事處
研惡劣天氣開市 歐冠昇：會與市場磋商
研惡劣天氣開市 歐冠昇：會與市場磋商
香港電訊：5G漫遊撐今年增長
香港電訊：5G漫遊撐今年增長
按息續升 美樓市總值跌5% 金融海嘯以來最大跌幅 樓價中位數顯著回落
按息續升 美樓市總值跌5% 金融海嘯以來最大跌幅 樓價中位數顯著回落
Meta擬再裁員數千 部分領導層降級
Meta擬再裁員數千 部分領導層降級
蘋果無創驗血糖現突破 Apple Watch或搭載新功能
蘋果無創驗血糖現突破 Apple Watch或搭載新功能
張兆聰：比亞迪跌勢放緩可博反彈
張兆聰：比亞迪跌勢放緩可博反彈
植耀輝：金蝶成本高競爭大難扭虧
植耀輝：金蝶成本高競爭大難扭虧
葉創成：減持超媒體 準備供領展
葉創成：減持超媒體 準備供領展
技術取勝：ASMPT 250天線有承接
技術取勝：ASMPT 250天線有承接
盧駿匡：恒指回至250天線 千載難逢入市機會
盧駿匡：恒指回至250天線 千載難逢入市機會
劉思明：國企改革又深化 或吸引資金部署
劉思明：國企改革又深化 或吸引資金部署
周顯：領展供股的包銷行為
周顯：領展供股的包銷行為
譚新強：祝願陸克文 成功幫助中美避過戰爭
譚新強：祝願陸克文 成功幫助中美避過戰爭
湯文亮：諸葛亮北伐 也是搶人才
湯文亮：諸葛亮北伐 也是搶人才
外來需求勁 星樓價毋懼加息續升
外來需求勁 星樓價毋懼加息續升