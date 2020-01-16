經濟

香港地產

減稅後恐反價 買家523萬搶購海麗

【明報專訊】新一份財政預算案公布修訂首置印花稅稅階，有覓盤好一段時間的首置客，擔心業主反價，主動提早簽約入市。祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門海麗花園2座高層D室，實用面積484方呎，2房間隔，獲區內首置買家洽購至尾聲，有見政府減免印花稅，擔心心儀單位會被反價，故提早兩小時到分行簽約，再由代理即時送約予業主。單位最終以523萬成交，實呎10,806元，屬市價水平。

代理指低於300萬放盤佔不足2%

原業主早於2003年11月以88萬元購入，及後曾作內部轉讓，以2003年的購入價計，單位逾19年帳面升值435萬元或約4.9倍。新修訂首置印花稅階，樓價300萬元物業的首置印花稅由4.5萬元大減至僅100元。據中原數據顯示，以該行全港目前有約498個叫價300萬元或以下的放盤計，即佔全港放盤量不足2%，超過七成為居屋及公屋（部分未補地價），私樓只佔28％，主要為納米單位。當中，有「龍牀盤」之稱的屯門菁雋，一個實用128方呎的中層開放式戶，目前叫價240萬元，印花稅將由原來3.6萬元大減至100元。

青衣本月近百宗成交 20個月高

二手持續轉旺，青衣本月暫錄約92宗二手成交，創2021年6月全月96宗後20個月新高。中原分行資深分區營業經理李永康表示，青衣灝景灣本月暫錄13宗成交，按月升超過六成，最新成交位於8座低層G室，實用面積499方呎，2房間隔，望內園景，以850萬元沽出，實呎17,034元。原業主2018年4月798萬元購入，帳面獲利52萬元或近7%；若連使費計料近平手離場。

另中原地產高級區域營業董事張光耀指，鰂魚涌太古城富天閣高層D室，實用面積760方呎，3房1套間隔，望內園景，以1480萬元易手，較去年11月同類價高約一成，實呎19,474元。原業主1999年525萬元買入，持貨約24年，帳面獲利955萬元或約1.8倍。

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