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康怡租值跌近一成 十大屋苑中最差

【明報專訊】受疫情影響，去年樓價大跌，連帶租金表現亦受拖累。據差餉物業估價署最新資料，新一年度全港所有物業應課差餉租值由升轉跌，按年度下跌0.4%，若單計私人住宅，則以港島區及中大型單位跌幅較多，十大屋苑中以鰂魚涌康怡花園跌幅最大，新一年度應課差餉租值大跌9%。

上述資料是差估署按去年10月1日就估價冊內約265萬個項目、涉及約356萬個物業單位之市值租金進行評估，該批物業在新一年度應課差餉租值按年度下跌0.4%（本年度為上升0.9%），在新一年度除工業樓宇外，所有類別物業租值均有所下跌，其中私人住宅新一年度租值跌幅為0.6%（本年度為上升0.8%），並以實用753至1075方呎中型單位跌幅最大，新一年度應課差餉租值按年度下跌1.1%（本年度為上升0.7%），1076方呎以上大單位跌0.9%（本年度為升0.4%），752方呎以下細單位則跌0.4%（本年度為升0.9%）。

十大屋苑中，四個港島屋苑即柴灣杏花邨、鰂魚涌康怡花園、太古城及鴨脷洲海怡半島全線報跌，跌幅最大為康怡花園的9%，其次為杏花邨及太古城，分別錄7%及6%跌幅，海怡半島則跌4%。另九龍灣德福花園及紅磡黃埔花園新一年度租值下跌5%及1%，荔枝角美孚新邨、天水圍嘉湖山莊、沙田第一城、將軍澳新都城，新一年度租值則維持不變。

差估署：經濟差 租戶轉租細單位

差估署助理署長（差餉及物業估價事務） 鄧燕霞表示，雖然去年樓價下跌，但應課差餉租值是以租金作評定，與樓價無必然關係，而雖然私人住宅平均租值下跌，但實際上大部分屬靠穩，當中港島區跌幅相對較明顯，九龍區大致靠穩，而新界區更有部分錄得升幅。至於中、大型單位跌幅較細單位多，她就表示，經濟較差時，部份租戶轉租細單位，而細單位業主叫價亦相對強硬。

非住宅物業方面，以寫字樓跌幅最大，新一年度租值下跌2.7%，較2022/23年度的跌幅1.2%擴大，連續第3個季度錄得跌幅。舖位及商業單位新一年度租值下跌1.6%，2022/23年度則錄0.4%升幅。工業樓宇新一年度租值上升0.8%，屬各類物業中，新一年度租值唯一錄得升幅的物業類型，惟升幅較2022/23年度1.9%為低。

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