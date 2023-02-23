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2023年2月23日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
港股研8號波黑雨開市 有技術難度 銀行關門難處理交收 券商員工須上班
港交所擬彈性處理股份回購 毋須註銷
強積金有望投資綠債
財爺：將設虛擬資產小組 撥5000萬拓Web3生態圈
匯控升5%突破60元 大行唱好高盛睇75元
科網累港股兩連跌 地產股逆市做好
百度推股份回購 涉資最多390億 上季經調整多賺逾三成 美股價挫5.7%
彭博：中國促國企棄用四大會計師行
玖紙中期轉蝕13.9億 毛利率大跌至2.2%
李澤楷旗下SPAC傳與Hyphen合併
數碼通：漫遊業務恢復至疫前七成
新世界百貨中國 半年虧蝕1.66億
騰訊ESG評級降 基金沽貨94億 百度微博同列「不符合聯合國原則」
內地擬強制境內上市公司披露ESG資料
威尼斯人原貴賓廳 改設海外客專場
中匯首季毛利增兩成 收生8.44萬超全年目標
債市單月插3% 今年升幅近蒸發 儲局官員籲加快加息 料利率峰值5.375厘
豐田工會：今年加薪20年最多
佳士拿母企Stellantis派息350億 員工獎金167億
麥肯錫擬裁2000人 歷來最多
張兆聰：國策加持 中醫館股固生堂強勢
技術取勝：創科短線或下試90元關
劉思明：港股重拾升浪 還看成交新催化劑
周顯：股神也是「政治和尚」
湯文亮：細舖癲價背後玄機
下年度賣地目標破2萬伙 5年新高 陳茂波：賣地收益料850億 超本年度20%
康怡租值跌近一成 十大屋苑中最差
減稅後恐反價 買家523萬搶購海麗
KOKO ROSSO今截飛 5日累收5500票
馬亞木8500萬沽窩打老道舖
葉創成：高盛：美樓價料續跌 正常調整非泡沫爆破
高盛在港辦投資峰會 與會者數千
周顯：股神也是「政治和尚」
【明報專訊】不久前，巴菲特買進了台積電（美：TSM），未幾，又沽出了，非但是短炒，而且回報率不足10%，引來議論紛紛。對此，我的分析是：
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財經專欄
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