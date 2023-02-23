經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：股神也是「政治和尚」

【明報專訊】不久前，巴菲特買進了台積電（美：TSM），未幾，又沽出了，非但是短炒，而且回報率不足10%，引來議論紛紛。對此，我的分析是：

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