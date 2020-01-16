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債市單月插3% 今年升幅近蒸發 儲局官員籲加快加息 料利率峰值5.375厘

【明報專訊】全球債市今年初以來的升幅幾乎全部蒸發。由於歐美經濟保持韌性，美聯儲等主要央行持續釋出加息信號以遏抑通脹，令固定收益資產的升勢逆轉。今年初資金湧入債市，押注主要央行的加息周期即將告終，但美國商業活動及就業數據均較預期強勁，且通脹回落速度較預期慢，令市場上調加息預期，使債價再次回落，債息向上。截至周二，彭博全球債券指數在本月已下跌2.9%，幾乎完全抹去1月的3.3%升幅。

美國10年期國債孳息在3.9厘高位徘徊。美股3大指數在周二大跌後，昨午夜前窄幅上落。市場等待美聯儲凌晨公布議息會議紀錄，為加息路徑透露更多端倪。

美3月加息半厘概率升至兩成

後年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）昨再次呼籲加快加息，預期美國「很可能在2023年擊退通脹」，而不會造成經濟衰退。他說，隨着中國重啟經濟活動，而歐洲經濟較預期好，美國經濟的韌性似乎亦比6至8周前的預期強勁。他預期利率將上調至5.375厘，高於美聯儲官員12月預期的5.1厘。

他與明年有投票權的克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）上周曾預告加息幅度可能擴大至半厘的鷹派信號。

芝商所的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員押注美聯儲3月加息0.25厘的概率降至八成左右，而加息半厘的概率升至兩成。大約1個月前，沒有市場人士押注3月加息半厘。

期貨數據顯示，聯邦基金利率將在今夏升至5.36厘見頂，與布拉德預期一致。西太平洋銀行（Westpac）固定收益研究主管Damien McColough指出，未來幾周全球債市可能進一步下跌，這很大程度源於利率將「在更長時間保持在更高水平」的觀點，美國10年期國債孳息率將突破4厘。

此外，歐洲央行行長拉加德確認，計劃在下月加息半厘。市場繼續押注日本央行調整政策，日本10年期國債孳率昨連續第2個交易日突破0.5厘上限。

新西蘭加息至4.75厘 逾14年高

日本央行宣布計劃外的買債操作，以限制其升幅。

另外，新西蘭央行昨將利率由4.25厘上調至4.75厘，升至逾14年高位，並預告將繼續加息。該央行的聲明指出，市場需求仍超出供應，反映本土通脹仍然強勁。紐元兌美元昨漲至0.6251，升0.5%；每紐元兌4.9港元。

（綜合報道）

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