經濟

威尼斯人原貴賓廳 改設海外客專場

【明報專訊】根據澳門新賭牌的規定，為吸引海外客源，博彩企業因應在旗下娛樂場設立專場專碼。根據網上博彩業媒體「GGR Asia」引述消息報道，金沙中國（1928）已在一周前在旗艦賭場威尼斯人舊有貴賓廳佔用樓面，劃出指定場地提供百家樂賭枱，同時設有懂英語的職員提供服務。若然落實，將成為當地首個面向海外客源提供專場專碼的博企。

依照新賭牌規範，若博企向政府當局證明到有海外客源參與，會按例自博彩毛收入返還5個百分點稅項。但是新例亦要求，博企支付的博彩稅為毛收入的40%，比舊牌照的39%提高1個百分點。澳門新的政策擬減少當地對內地客的依賴，不過，自推出新政策以來逾一個月，暫未見海外客大量回流，亦鮮見有消息指當地博企即時劃設供海外客下注的專場。金沙中國昨日收報27.55元，跌0.36%。

網媒：澳門銀河上月中場殺數逾10億

此外，網上媒體「濠博新聞」報道，銀河娛樂（0027）旗下澳門銀河、金沙中國旗下威尼斯人，以及新濠博亞（美：MLCO）旗下新濠天地，1月份中場殺數分別超過10億元（澳門元，下同）、近10億元及約8億元，分別排名首三名。不過，位置偏遠的澳門博彩（0880）上葡京，直至今個月15日止的中場殺數不足1500萬元，相較冷清。澳博昨日股價收報4元，無升跌；銀娛則微升近0.2%，收報51.75元。

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