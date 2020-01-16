騰訊ESG評級降 基金沽貨94億 百度微博同列「不符合聯合國原則」

明報記者 蔡穎霖

報道指出，自騰訊被評為不符合聯合國原則後，由AXA Investment Managers SA、Candriam及Storebrand Asset Management運營的基金先後沽出手上持股。

根據彭博彙編的數據，在歐洲的ESG基金當中，有逾40家出售總值12億美元的騰訊港股。消息傳出後，騰訊昨天一度跌近4%，其後跌幅收窄至1.6%，全日收報356元。

Sustainalytics的ESG研究部全球主管Simon MacMahon指出，審查和監視的情况正在加劇，並擴展到宗教、性小眾（LGBT）問題、烏克蘭戰爭及新冠疫情等領域。他又稱，百度和微博同樣遭降級至「不符合聯合國原則」，這3家公司在政府監視及壓制言論自由方面發揮重要作用。

Alecta：未來不會再直接投資中國公司

據報，Storebrand承認因為Sustainalytics下調評級，所以沽出手上騰訊持股。其他公司方面，瑞典最大的養老金公司Alecta則因為「政府干預私營企業」所帶來的監管風險，故決定減持騰訊。

另一方面，Alecta的治理及可持續發展負責人Carina Silberg表示，由於中國企業的風險難以評估，該基金亦已出售持有的阿里巴巴（9988）股票，未來將不會再對中國公司進行「任何直接投資」。