經濟

李澤楷旗下SPAC傳與Hyphen合併

【明報專訊】據彭博引述消息報道，電訊盈科（0008）主席李澤楷及PayPal創辦人Peter Thiel持有，在美國上市的SPAC公司Bridgetown Holdings Ltd，據報正考慮與港產金融科技公司Hyphen Group合併，合併後公司估值將達數億美元。而Hyphen除了獲李澤楷私人投資外，電盈亦有份投資。就是次的合併收購，Bridgetown及Hyphen代表拒絕對有關報道置評。

SPAC公司Bridgetown於2020年的美國IPO中籌集5.95億美元（約46.68億港元）。報道指SPAC此前曾與其他目標進行談判，包括數碼電信服務提供商Circles.Life和印尼的Traveloka。

事實上電盈亦有份投資Hyphen，於去年10月電盈曾發公告表示，認購Hyphen兩批認股權證及新股，若電盈全數完成交割及悉數行使認股權，將持有Hyphen約30.44%股本。李楷檡當時亦有私人額外購買Hyphen一筆貸款票據及認股權證。而李檡楷的聯繫人為Hyphen集團的主要股東。

電盈李澤楷同持有Hyphen

Hyphen前稱為CompareAsia Group，主要從事金融比較網站的開發及營運，為保險、信用卡、個人貸款及其他金融產品提供比較及管理工具。在香港、馬來西亞、菲律賓、新加坡和台灣等市場擁有超過1000萬的月度用戶。

相關字詞﹕李澤楷 電訊盈科

上 / 下一篇新聞

港股研8號波黑雨開市 有技術難度 銀行關門難處理交收 券商員工須上班
港股研8號波黑雨開市 有技術難度 銀行關門難處理交收 券商員工須上班
港交所擬彈性處理股份回購 毋須註銷
港交所擬彈性處理股份回購 毋須註銷
強積金有望投資綠債
強積金有望投資綠債
財爺：將設虛擬資產小組 撥5000萬拓Web3生態圈
財爺：將設虛擬資產小組 撥5000萬拓Web3生態圈
匯控升5%突破60元 大行唱好高盛睇75元
匯控升5%突破60元 大行唱好高盛睇75元
科網累港股兩連跌 地產股逆市做好
科網累港股兩連跌 地產股逆市做好
百度推股份回購 涉資最多390億 上季經調整多賺逾三成 美股價挫5.7%
百度推股份回購 涉資最多390億 上季經調整多賺逾三成 美股價挫5.7%
彭博：中國促國企棄用四大會計師行
彭博：中國促國企棄用四大會計師行
玖紙中期轉蝕13.9億 毛利率大跌至2.2%
玖紙中期轉蝕13.9億 毛利率大跌至2.2%
數碼通：漫遊業務恢復至疫前七成
數碼通：漫遊業務恢復至疫前七成
新世界百貨中國 半年虧蝕1.66億
新世界百貨中國 半年虧蝕1.66億
騰訊ESG評級降 基金沽貨94億 百度微博同列「不符合聯合國原則」
騰訊ESG評級降 基金沽貨94億 百度微博同列「不符合聯合國原則」
內地擬強制境內上市公司披露ESG資料
內地擬強制境內上市公司披露ESG資料
威尼斯人原貴賓廳 改設海外客專場
威尼斯人原貴賓廳 改設海外客專場
中匯首季毛利增兩成 收生8.44萬超全年目標
中匯首季毛利增兩成 收生8.44萬超全年目標
債市單月插3% 今年升幅近蒸發 儲局官員籲加快加息 料利率峰值5.375厘
債市單月插3% 今年升幅近蒸發 儲局官員籲加快加息 料利率峰值5.375厘
豐田工會：今年加薪20年最多
豐田工會：今年加薪20年最多
佳士拿母企Stellantis派息350億 員工獎金167億
佳士拿母企Stellantis派息350億 員工獎金167億
麥肯錫擬裁2000人 歷來最多
麥肯錫擬裁2000人 歷來最多
張兆聰：國策加持 中醫館股固生堂強勢
張兆聰：國策加持 中醫館股固生堂強勢
技術取勝：創科短線或下試90元關
技術取勝：創科短線或下試90元關
劉思明：港股重拾升浪 還看成交新催化劑
劉思明：港股重拾升浪 還看成交新催化劑
周顯：股神也是「政治和尚」
周顯：股神也是「政治和尚」
湯文亮：細舖癲價背後玄機
湯文亮：細舖癲價背後玄機
下年度賣地目標破2萬伙 5年新高 陳茂波：賣地收益料850億 超本年度20%
下年度賣地目標破2萬伙 5年新高 陳茂波：賣地收益料850億 超本年度20%
康怡租值跌近一成 十大屋苑中最差
康怡租值跌近一成 十大屋苑中最差
減稅後恐反價 買家523萬搶購海麗
減稅後恐反價 買家523萬搶購海麗
KOKO ROSSO今截飛 5日累收5500票
KOKO ROSSO今截飛 5日累收5500票
馬亞木8500萬沽窩打老道舖
馬亞木8500萬沽窩打老道舖
葉創成：高盛：美樓價料續跌 正常調整非泡沫爆破
葉創成：高盛：美樓價料續跌 正常調整非泡沫爆破
高盛在港辦投資峰會 與會者數千
高盛在港辦投資峰會 與會者數千