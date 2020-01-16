百度推股份回購 涉資最多390億 上季經調整多賺逾三成 美股價挫5.7%

明報記者 蔡穎霖

消息傳出後，百度美股（美：BIDU）昨天開市初段下挫，折合每股132.5港元，較港收市挫5.7%；百度港股則逆市升1.7%，收報140.5元。

「降本增效有用 成更精簡公司」

昨日百度同時公布去年全年及第四季業績，截至去年12月底止3個月，百度經調整後淨利潤錄得53.71億元（人民幣，下同），勝市場預期的47.37億元，表現按年漲逾三成。期內收入錄得330.77億元，即使表現按年大致持平，仍優於市場預期的320.6億元。核心收入部分，主要受其他AI驅動業務及雲業務的推動，非在線營銷收入按年升逾一成至約76億元；在線營銷收入則受內地疫情重燃影響，按年下跌6%至約181億元。

累計2022年全年，百度經調整淨利潤錄得206.8億元，按年增加一成；收入錄得1236.75億元，按年跌0.7%。百度首席財務官羅戎表示，集團在疫情初期便致力於降本增效，目前已成為一家更精簡的公司。2022年下半年，百度核心的非公認會計準則（non-GAAP）經營利潤按年升近一成半。他相信，更精簡的營運將有利於集團長期可持續發展。

隨AIGC（人工智能生成內容）掀起熱潮，百度計劃下月推出類似聊天機器人ChatGPT的「文心一言」（ERNIE Bot），引起市場高度關注。百度創辦人、董事長兼首席執行官李彥宏昨於業績電話會上指出，計劃把多項主流業務與文心一言整合，包括搜索、智能雲、Apollo自動駕駛、小度智能設備等，預計有助提高用戶黏性（使用頻率）；集團亦會開放文心一言大模型，支持更多企業構建自己的模型和應用，協助企業提升生產效率。

整合「文心一言」 助增使用頻率

李彥宏指百度的文心大模型是中國市場非常本土化的大語言模型，意味將比國外開發的模型更適合中文和中國市場。