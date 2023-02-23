科網累港股兩連跌 地產股逆市做好

周二美股三大指數均挫至少2%，拖累恒指昨先低開17點，開市不足1小時，見全日最低位20,344點，挫184點。惟隨着財政預算案公布，即從低位抽高276點，一度彈至20,620點。午後後勁不繼，逐步回軟，全日終以20,423點收市，跌105點或0.5%。大市成交額1146.07億元。

京東未止瀉 再跌3%

財政預算案建議調整從價印花稅，帶動地產股向上，九倉置業（1997）漲2%，恒地（0012）升1.6%，新地（0016）、中海外（0688）升不足1%，至於近年積極投地的長實（1113），微升0.2%。新世界（0017）繼續走低，跌1.2%至21.35元，恒隆（0101）挫3%，收報15.62元。內房股個別發展，眾安集團（0672）漲逾4%，綠景中國（0095）急漲逾12%至1.59元。

科網股繼續偏軟，騰訊（0700）跌1.6%，阿里巴巴（9988）、小米（1810）齊挫逾2%。京東（9618）周二瀉逾8%後，昨日再跌3%，收報184元。科網股連日不振，拖累恒科指連跌兩日，昨日再挫57點或1.4%，收報4100點，為2個月以來低位，兩日累跌211點或4.9%。

另一方面，港匯連續第二日走弱，昨日港元兌美元徘徊於7.847水平，再度向弱方兌換保證水平邁進。北水南下合計淨流入7.32億元，南水北上則淨流出47.34億元人民幣，中止連續4日流入內地股市。