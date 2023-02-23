經濟

匯控升5%突破60元 大行唱好高盛睇75元

【明報專訊】匯控（0005）周二中午公布業績後，股價雖然倒跌，但當晚在倫敦的股價上揚，較港股高收6.79%，匯控港市昨日終於跟進升幅。即使外圍美股下跌，匯控昨日高開5.56%升穿60元，早段最高曾見60.85元，見2019年5月以來高位。收市報60.65元，逆市上升5.3%，為表現最佳藍籌。

股價見近4年新高

匯控昨晚在倫敦回吐，截至晚上10時折合報60.4港元，下跌1.76%，較港股收市低0.41%。大行現時大多對匯控給予「買入」評級，目標價暫以高盛為最高，昨日上調7.14%至75元（見表）。高盛指出，匯控加快資本回報是明確的利好因素，抵消部分保守撥備指引的影響，因為去年度每股派息超預期，料今年和往後每股派息將有0.49美元和0.51美元，並將今年回購預期金額上調3倍至20億美元，往後每年回購預期增一半至30億美元。

匯控今年信貸成本預期近0.4%，高盛預期明年將降至0.28%。另該行上調匯控今年淨利息收入預期1.37%至371億美元，但或會受港元拆息疲弱和會計準則改變影響。

摩根士丹利調升匯控港股目標價7.69%至64.4元，評級維持「超配」，行業前景為「吸引」。由於去年度淨息差好過預期，因而調高今年淨利息收入預測，同時預期財富管理收入增加，帶動有更佳的非利息收入。大摩將匯控今年和明年每股盈利預期，分別上調2.4%和3.3%。

同日公布業績的恒生（0011），昨日再升2.65%至131.6元，兩日累升6.04%。富瑞維持「持有」評級，目標價上調22%至135元。該行將恒生今年至2025年每股盈利以及每股派息，均上調12%，隨着內地推出支持內房政策，預期信貸損失撥備最壞時候已過，預期恒生及後可穩定地達到13%的股本回報率，較早前預期上調1個百分點。

相關字詞﹕本地銀行股 恒生 業績 匯控

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