經濟

財爺：將設虛擬資產小組 撥5000萬拓Web3生態圈

【明報專訊】財政司長陳茂波昨在《財政預算案》公布一系列推動國際金融中心措施，當中不少部分針對資產管理發展。去年10月政府發表《虛擬資產政策宣言》，陳茂波指市場對此反應踴躍，過去數月已有大批具潛質的新型企業落戶香港，他下一步將成立並領導「虛擬資產發展專責小組」，就行業的可持續和負責任發展，向政府提交建議，成員包括相關決策局、金融監管機構及市場人士。

陳茂波同時公布，將撥款5000萬元加速第三代互聯網（Web3）生態圈發展，包括舉辦國際大型研討會，讓業界和企業更掌握前沿發展，推動跨界別業務合作。此外，政府上周發行全球首隻由政府發行的代幣化綠色債券，陳茂波表示總結經驗研究政策措施，推動代幣化技術在港資本市場更廣泛運用。

提供1億元吸引家族辦公室

金發局主席李律仁表示，樂見政府對各方面金融創新抱持兼融的態度，隨着虛擬資產在全球市場備受關注，即將成立的虛擬資產發展專責小組，有助加快虛擬資產行業和生態系統的蓬勃發展。行政總監區景麟則指，新推的一系列措施有助加快金融服務業的可持續轉型，其中推出代幣化綠色債券，能有效提高債券發行和結算的效率並降低成本。

羅兵咸永道全球科技、媒體及通訊行業主管合伙人周偉然表示，樂見政府進一步投入資源，推出發展虛擬資產中心，及與Web3相關的金融措施，認為政府需要提供支持和投資，以及制定標準和開放適當市場。

傳統資產管理業務方面，過去政府着重推動家族辦公室在港設立，陳茂波表示，未來3年會向投資推廣署提供1億元吸引更多家族辦公室來港，財庫局已成立督導小組，重點項目包括在下月底舉辦高峰論壇，以及為相關財富管理人員提供專門培訓。

相關字詞﹕代幣化發行 家族辦公室 資產管理 虛擬資產 財政預算案 陳茂波

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