港股研8號波黑雨開市 有技術難度 銀行關門難處理交收 券商員工須上班

現時港交所在惡劣天氣下，會因應天文台發出8號以上颱風信號或黑雨警告，取消或延後交易時段。港交所行政總裁歐冠昇於2021年曾提出研究，探討在惡劣天氣下維持開市的可能。

據了解，政府內部認為本港作為國際金融中心，不單與內地A股互聯互通，投資者亦有買賣A股以至日、韓亞洲時區股份需求，有需要在制度上解決惡劣天氣下交易中斷問題。一名接近政府立場消息人士稱，政府初步評估相信資金調撥及券商層面的技術問題均可解決。全球主要市場大多沒有就惡劣天氣停市安排，包括深交所及上交所、倫交所、紐交所等。部分交易所會關閉交易所大廳，僅維持線上交易。

全球主要市場

均沒惡劣天氣停市安排

香港證券交易商協會主席陳柏楠認為，港交所就惡劣天氣而停市的損失規模大。隨着金融業在疫情期間已經善用線上渠道，繼續開市對以自動化系統的券商影響不大，惟小型券商在安排人手配合時的成本壓力較大。投資基金公會行政總裁黃王慈明同樣認為大型投資機構科技上已準備就緒，但明白對中小型券商可能有困難，包括如何確保其交易系統不受網絡攻擊。除此之外，她亦希望滬深港股通及ETF通的交易同樣可優化，包括像其他港股一樣容許大手交易。

李惟宏：有利互聯互通交易

金融服務界立法會議員李惟宏表示，若在惡劣天氣下維持運作會對投資者及業界有利，亦令互聯互通交易不致受到突然停市招致不理想的情况。惟實現持續運作需考慮到期間過戶處、銀行關門下如何交收等問題。他指出，在現行系統操作上，往往要職員插卡啟動系統處理交收結算，因為仍需徵詢業界維持操作的意見。

香港證券及期貨專業總會會長陳志華明言，在惡劣天氣下維持市場運作，當局須處理員工因遇到交通問題未能返工、銀行關門致未能處理客戶過數及入錢的手續、運作線路若受損如何應變，及業界運作的內聯網並非接駁外界網絡的操作下，怎樣解決技術上的時延等多項問題。他更說：「連出現斬倉時，劊子手也返不到工」。

明報記者