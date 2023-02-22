會所設計靈感源自北意大利

24小時健身室設虛擬教練機

CLUB KOKO主要分為三大部分，分別是會德豐首創健身品牌BODY N SOUL、兒童發展概念品牌SPARK，以及住戶專用宴會廳Director' s Villa。

當中BODY N SOUL共設6項主題，包括Lifestyle Fitness、私人會所、心靈淨化、時尚品味、玩樂元素及自我訓練，設有24小時開放健身室，配備不同健身器材，例如虛擬私人教練機「The MIRROR」、Technogym SKILL系列健身機。同時兼備瑜伽室、多用途運動室及室內泳池。

小朋友可藉攀之迷宮發揮潛能

另一重點設施SPARK，邀請香港兒童探索博物館擔任顧問，為小朋友區域設計活動，讓小朋友可以在「攀之迷宮」及「山嶺木屋」自由發揮本領。另設工作坊場地，舉辦藝術工作坊，鼓勵小朋友透過藝術，表達創意及情感

此外，KOKO庭園佔地逾2900方呎，提供廣闊草坪，增加小朋友與自然的連繫。

[睇樓手冊]