太古城呎價兩月升兩成 近收復去年失地

預算案前兩房1120萬易手

除成交價回升外，太古城本月亦錄得第22宗買賣，其中19宗為逾千萬元成交，美聯首席助理聯席董事范浩銘表示，屋苑最新成交為恒天閣高層G室，實用567方呎，2房間隔，買家趕於財政預算案公布前以1120萬元成交，實呎19,753元。原業主2011年738萬元購入，帳面獲利約382萬元或約52%。

布少明料首季一手成交按季升4倍

布少明續指，引述美聯樓價指數已連升7周，最新報149.08點，按周升0.74%，今年暫累升約2.1%，創12周新高，其中以港島區升幅最大，達3.9%。

至於一手市場表現亦暢旺，本月首19日全港已錄510宗一手成交，已超越上月全月，暫創5個月新高，加上本月將有多個新盤即將開售，布少明料將帶動一、二手樓市氣氛，首季新盤成交可望重返4200宗水平，按季大幅反彈約3.9倍；二手則有望達1.4萬宗，按季升約68%。