新都城半年來首破千萬 同類價一周彈一成

康怡「鳳凰樓層」實呎1.8萬 半年新高

中原地產分行高級分區營業董事柯勇表示，新都城本月至今暫錄得17宗成交，快將追平上月全月21宗交投量，其中1期5座高層H室，實用698方呎，3房1套間隔，以1068萬元易手，實呎15301元。原業主2010年518萬元購入，持貨12年半，帳面獲利550萬元或逾1倍。資料顯示，上周初新都城1期4座高層H室，實用同樣為698方呎，3房1套間隔，以958萬元易手，實呎13,725元，換言之，同類單位樓價急彈一成。

此外，利嘉閣聯席董事吳玉蘭表示，十大屋苑之一的鰂魚涌康怡花園N座鳳凰樓層（頂層對落一層）單位，實用461方呎，2房間隔，享開揚市景，以826萬元易手，實呎17,918元，創屋苑去年7月後成交呎價新高。原業主1990年以約110萬元購入，持貨約33年，帳面獲利約716萬元或6.5倍。

Grand Austin四房呎價3.6萬 兩年新高

美聯高級區域營業董事彭文浩表示，鄰近九龍站的柯士甸站Grand Austin錄得本月首宗成交，屋苑3座中層C室，實用1228方呎，4房1套連工人套間隔，享維港海景，連1車位，以4410萬元成交，實呎35,912元，為屋苑自2020年6月後二手呎價新高。

原業主2014年3190.2萬元一手購入，其後再以約210萬元購入車位，帳面獲利約1010萬元或30%。

另外，美聯高級營業經理邵偉信表示，長沙灣麗翠苑4座高層01室，實用443方呎，2房間隔，以530.8萬元未補價易手，實呎11,982元。原業主2019年9月285.38萬元向房委會一手購入，持貨約3年半，帳面獲利245.42萬元或約86%。