天鑄2期4房7854萬沽 買家獲回贈9%印花稅

另同樣已屆現樓的嘉里（0683）九龍龍駒道緹山，最新透過招標售出2座1樓A室，實用面積1743方呎，3房3套間隔，連1個車位及室內家具，以7030萬元售出，實呎40,333元。項目本月已連沽2伙，單月吸金約1.4億元。項目自2019年開售至今累售42伙，佔全盤45伙逾93%，套現逾65億元，平均成交呎價約6萬元。

Bal Residence明公布開售部署

一手市場轉活，發展商重拾推盤步伐，由麗展（0488）與市建局合作、已於去年底獲批預售的觀塘恒安街Bal Residence，將於明天公布項目開售安排。據悉，當日將公布首張價單。資料顯示，項目Bal Residence共156伙，當中逾九成屬於1房戶，樓花期料不足一年。恒地（0012）旗下大角嘴利奧坊‧壹隅，本周六推售20伙。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，項目推售20伙，實用208至447方呎，由開放式至2房戶，折實價541.69萬至958.05萬元，折實實呎20,997至26,578元。