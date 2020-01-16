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經濟
2023年2月22日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
匯控擬恢復派季息 明年再派特別息 稅前少賺7%勝預期 今明年派息率50%
上季撥備增33% 指內房情况改善
CEO：港經濟重啟 利潤料勁增
恒生受累內房撥備大增 全年少賺27％
賣樓收益減 信置基礎溢利跌36%
息魔不散科網股領跌 恒指挫357點 分析：市場觀望業績 料港股首季反覆調整
京東擬補貼百億抗拼多多 股價挫近9%
匯豐再削港元定存息 中小銀行降按息
大摩上調濠賭股盈測 籲「增持」美高梅
華興資本包凡失聯 3億美元貸款存風險
太地「綠色廚房」 助租戶可持續發展
蔚來傳推廉價電動車新品牌
美PMI勝預期 10年期債息撲4厘 加息陰霾 道指早段跌逾500點
必和必拓業績差 基礎利潤跌32%
「客戶停走資」言論疑涉誤導 瑞信主席傳遭審查
張兆聰：京東打補貼戰受壓 成中長線收集機會
涂國彬：通脹目標難改 央行難停加息
技術取勝：恒生或有望上試133元
劉思明：平台企業競爭激烈 撈底宜小心
周顯：有線縱賣殼也不易
湯文亮：很多房屋資源 被辣招浪費了
NOVO LAND 2B折實均呎1.3萬 426萬起 較去年8月1B期低5% 預算案公布前夕開價
發展商補貼首3年按息 料可抵消加息半厘
天鑄2期4房7854萬沽 買家獲回贈9%印花稅
新都城半年來首破千萬 同類價一周彈一成
太古城呎價兩月升兩成 近收復去年失地
鰂魚涌地盤售4.4億 越南富商5年蝕36%
KOKO ROSSO攻細單位 鄰近藍田站
會所設計靈感源自北意大利
基金特區：瑞士百達看好今年新興市場債
技術取勝：恒生或有望上試133元
【明報專訊】中煤能源料6.7元沽壓大（圖）
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