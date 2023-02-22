「客戶停走資」言論疑涉誤導 瑞信主席傳遭審查

【明報專訊】路透社引述知情人士稱，瑞士金融市場監督管理局（FINMA）正審視瑞信（瑞士：CSGN）主席雷安澤（Axel Lehmann）於去年12月初，發表有關「客戶資金外流基本停止」的言論，是否潛在誤導投資者。瑞信盤中股價昨曾應聲下滑9%，跌至2.52瑞郎，創歷史低位。《金融時報》於12月1日播出雷安澤的受訪內容，指瑞信在10月經歷大量資金外流後，資金流失情况已「完全平緩」，部分資金甚至重新流入。翌日他又向彭博電視表示，資金外流「已基本停止」。當時瑞信尚未完成價值40億美元集資計劃，不過在雷安澤稱瑞信資金狀况趨於穩定後，瑞信股價在12月2日升逾9%。
瑞信股價曾急跌9%
可是本月9日瑞信發布的季績卻顯示，截至第四季末，瑞信的客戶資金流出趨勢仍在持續。客戶上季合共撤資1105億瑞郎（約9378億港元），金額較市場預期大，加上業績疲軟，導致該股當天跌約15%。瑞信行政總裁Ulrich Koerner當時指出，逾85%資金外流是在10及11月發生。花旗分析師因此在給予客戶的報告指出，瑞信實際上表示，15%的資金在12月流失。
知情人士稱，FINMA正設法確認，在雷安澤表示資金外流已趨穩定時，他與其他瑞信代表是否了解客戶仍在撤資。瑞士盧塞恩坎通納銀行（Luzerner Kantonalbank）分析師Daniel Bosshard指出，儘管這並非正式調查，卻是對瑞信的又一打擊，到底雷安澤是沒有得到足夠的信息，還是他故意隱瞞事實，都是瑞信史上不光彩的一頁。