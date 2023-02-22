「客戶停走資」言論疑涉誤導 瑞信主席傳遭審查

瑞信股價曾急跌9%

可是本月9日瑞信發布的季績卻顯示，截至第四季末，瑞信的客戶資金流出趨勢仍在持續。客戶上季合共撤資1105億瑞郎（約9378億港元），金額較市場預期大，加上業績疲軟，導致該股當天跌約15%。瑞信行政總裁Ulrich Koerner當時指出，逾85%資金外流是在10及11月發生。花旗分析師因此在給予客戶的報告指出，瑞信實際上表示，15%的資金在12月流失。

知情人士稱，FINMA正設法確認，在雷安澤表示資金外流已趨穩定時，他與其他瑞信代表是否了解客戶仍在撤資。瑞士盧塞恩坎通納銀行（Luzerner Kantonalbank）分析師Daniel Bosshard指出，儘管這並非正式調查，卻是對瑞信的又一打擊，到底雷安澤是沒有得到足夠的信息，還是他故意隱瞞事實，都是瑞信史上不光彩的一頁。

（綜合報道）

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