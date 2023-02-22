華興資本包凡失聯 3億美元貸款存風險

報道引述知情人士稱，包括上海浦東發展銀行、交通銀行（3328）、中信銀行（0998）和招商銀行（3936）等債權行要求華興資本提供有關包凡的更多信息，以評估貸款及其他業務往來風險。一些銀行近期通過司法渠道確認包凡的處境。華興資本昨跌0.42%，收報7.16元。

傳有銀行通過司法渠道確認包凡處境

據彭博引述知情人士稱，中國一些全國性商業銀行作為債權行對包凡失聯一事頗意外，報道形容事發的突然性一定程度上折射出中國商業環境缺乏透明，即使像銀行這樣與政府部門有密切聯繫的主體有時也會不明就裏。

根據最近業績報告，截至去年6月底，華興資本合計約23億元人民幣（約3.36億美元）的存續貸款餘額和49.7億元人民幣的融資安排。2021年5月華興資本與交通銀行香港分行牽頭銀團訂立一筆3億美元融資協議。當中規定，若包凡不再為華興資本單一最大股東，或不再擔任董事會主席，主要貸款人可取消其承諾並要求強制還款。