經濟

大摩上調濠賭股盈測 籲「增持」美高梅

【明報專訊】摩根士丹利發表報告指出，隨着恢復通關相關之早段買賣結束，預期濠賭股的共識盈利及長線估值倍數均見上調空間。該行還將濠賭股的2023年及2024年的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）調高70%及6%，並看好美高梅中國（2282）多於澳門博彩（0880），不單止將美高梅的目標價大升近1.2倍，由6元提高至13元，亦將其投資評級由「減持」，調升至「增持」（見表）。

美高梅目標價倍升至13元

該行預期，2月份澳門的博彩收入按年增長40%至50%，較1月份的按年增80%有所放緩，但是料未來12個月，無論是共識盈利及估值倍數，均有望調高。

同時，其估計2023年及2024年的博彩收入會較市場共識水平高出31%及14%；2023年及2024年的EBITDA水平，亦比共識水平高出30%及17%；相信2024年預估的EBITDA邊際利潤水平可達28.5%，比2019年的水平高出5個百分點。濠賭股現行股本相比EBITDA為8.5倍，該行指出。隨着近期持續去槓桿及不派息，該等股份的股本相比EBITDA將有望調高至12.3倍，同時刺激股價較現行水平上漲45%。

新濠博亞仍處廉宜水平

綜合衡量下，該行認為美高梅去爭取及維持市場佔有率的能力被市場低估，因此將其評級由減持，提升至增持。同時將澳博的評級調低至減持。就算澳門銀河三期近期啟動，會對銀河娛樂（0027）帶來刺激，但大摩看好金沙中國（1928）多過銀娛，並認為新濠博亞（美：MLCO）仍處於廉宜水平。

大摩除了提高濠賭股未來兩年的EBITDA預估水平，亦將除澳博之外的其他濠賭股目標價提高。澳博受制於接達物業的交通受限及缺乏高端中場，該行料澳博在提高上葡京娛樂場的表現速度緩慢。濠賭股昨日股價表現全線回軟，跌幅最大為永利澳門（1128），全日跌2%；跌幅最小為美高梅中國（2282），全日跌0.1%。

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