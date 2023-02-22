經濟

匯豐再削港元定存息 中小銀行降按息

【明報專訊】港元拆息普遍向上，與樓按相關的1個月拆息連升5日，昨天升至2.88292厘，惟匯豐再下調港元定存息，2月以來第三次下調。現時最高12個月定存息率削0.3厘至3.5厘；6個月減0.2厘至3.3厘；3個月減0.1厘至3.1厘，適用於尚玉及卓越理財客戶。匯豐One及一般客戶定息則全部再低0.2厘。

與樓按相關1個月拆息連升5日

另外，昨日有中小行下調按揭息率至最低3.125厘，較現時一般大型銀行的按息為低。現時一般大型銀行P按計劃實際息率為3.475厘，以500萬元貸款額，年期為30年為例，有關中小型銀行P按計劃實際息率為3.125厘，每月供款可減少4.3%，壓力測試要求可減少3.8%。近日港元拆息普遍上升，昨日1個月拆息升27.38點子至2.88292厘；3個月拆息升12.62點子至3.6725厘；6個月拆息升6.01點子至4.15827厘；12個月拆息升3.54點子至4.73726厘（見圖）。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，早前1個月拆息曾於高位回落，使銀行拆借成本有所下降，惟該中小型銀行的市場佔比不多，相信未必會引發新一波減息戰。

同時，曹德明表示，近日一個月拆息回升，料短期內將反覆升至3厘以上水平，銀行或因資金成本壓力下而調整按揭息率，以上低息按揭計劃只屬短暫優惠。

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